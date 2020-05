Vụ sập tường công trình 10 người chết: 10 giây định mệnh

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 09:06 AM (GMT+7)

Các nạn nhân trong vụ sập tường công trình ở Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc.

Hiện trường vụ tai nạn lao động do sập tường công trình.

Chiều 14/5, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare (Đường số 08, Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do nhà thầu là Công ty TNHH Hà Hải Nga thi công. Vụ tai nạn lao động đã cướp đi sinh mạng của 10 người và làm 15 người bị thương nặng.

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), ông Đoàn Văn Nghĩa, nạn nhân sống sót kể lại: “Có lẽ do thần chết “bỏ qua” tôi nên tôi mới may mắn sống sót. Bởi khi bức tường bị sập, tôi còn bị đè lên một số nạn nhân khác. Khi lực lượng cứu hộ đến lôi tôi lên đưa đến cấp cứu, được chụp chiếu rất may mắn chỉ bị thương ở bụng và phần mềm”.

Chuẩn bị đưa vào phẫu thuật, bà Trịnh Thị Năm bị đa chấn thương, bầm tím vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc tai nạn xảy ra. Bà Năm cho hay, rất nhanh chỉ chưa đến 10 giây, toàn bộ bức tường cao gần chục mét đổ sập, chân bà đau nhưng phải cố lết ra. Bà bị đa chấn thương bụng, tay, chân, phải phẫu thuật.

Không chỉ ông Nghĩa, bà Năm, nhiều nạn nhân may mắn thoát chết khác đều cảm thán ngày 14/5/2020 là “ngày kinh hoàng” và họ sẽ không bao giờ quên được ngày định mệnh này.

Thăm hỏi các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã động viên người lao động cố gắng điều trị, yên tâm và tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ để nhanh bình phục, trở lại với cuộc sống. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng động viên y, bác sĩ phải hết sức nỗ lực cứu chữa bệnh nhân, giúp họ vượt qua cơn đau đớn về thể xác, hoảng loạn về tinh thần.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng thăm hỏi nạn nhân bị thương. (Ảnh: dongnai.gov.vn)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng nói trên xảy ra đúng vào tháng hành động “An toàn vệ sinh lao động” là một mất mát lớn, quá đau thương. UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Trảng Bom và các cơ quan chức năng rà soát những trường hợp bị nạn để có kế hoạch hỗ trợ. Sau khi có kết luận của ngành chức năng, tỉnh kiên quyết xử lý đối với những sai phạm về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng.

Đại tá Trần Tuấn Triệu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chiều 14/5, Công an tỉnh đã triển khai cứu nạn cứu hộ gồm 2 tổ phối hợp với Công an huyện Trảng Bom (khoảng 70 cán bộ chiến sĩ), 12 xe cứu nạn, cứu hộ, xe cuốc, máy đào đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Sau gần 5 giờ cứu nạn, cuộc tìm kiếm tạm dừng vào lúc 19h tối 14/5. Đại tá Triệu thông tin thêm, tại hiện trường ở thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động có khoảng 60 người làm việc. Hiện, Công an tỉnh đã phỏng vấn, lấy lời khai của 35 nhân chứng.

Cũng theo Đại tá Trần Tuấn Triệu, dù chưa có danh sách chính thức nạn nhân nhưng hầu hết đều là lao động nghèo, khó khăn từ nhiều tỉnh, thành, chủ yếu Tây Nam bộ đến sinh sống, làm việc. “Sau khi điều tra, kết luận, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc theo đúng luật quy định”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

