Vụ phóng viên Báo Tiền Phong bị dọa giết: Xác định hai đối tượng

Chiều 10/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 6/2023. Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin vụ nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (bút danh Tuấn Nguyễn) - phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Khu vực Tây Nguyên, bị một số đối tượng gọi điện thoại đe dọa, uy hiếp tính mạng trong quá trình tác nghiệp ở huyện Cư Kuin.

Đại tá Nguyễn Văn Quy thông tin vụ việc

Trước đó, Công an tỉnh nhận được Công văn số 276 ngày 25/5 của báo Tiền Phong và Công văn số 4486 ngày 30/6 của UBND tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc xác minh và xử lý hành vi đe dọa tính mạng của nhà báo Tuấn Nguyễn. Sau đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cư Kuin tiếp nhận, phân công cán bộ giải quyết tin báo.

Kết quả, Công an huyện Cư Kuin xác định, khoảng 20h15 phút ngày 18/5, tại nhà của ông Phạm Sỹ Mão (thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin), ông Nguyễn Công Hương (người mà nhà báo Tuấn Nguyễn tiếp cận trong quá trình nhập vai, điều tra) đã mượn điện thoại của ông Mão gọi đến số điện thoại của nhà báo và có lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ ông Tuấn và gia đình. Ngay sau đó, ông Mão tiếp tục gọi điện thoại và có lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ ông Tuấn.

Theo cơ quan điều tra, ông Hương khai có hành động như trên do nghi ngờ ông Tuấn gài bẫy mình vi phạm. Ngoài ra, ông Hương cũng biết tin, nhà báo Tuấn Nguyễn đã báo tin việc vi phạm trong lĩnh vực đất đai của ông đến cơ quan chức năng.

Quá trình làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin, ông Nguyễn Công Hương và ông Phạm Sỹ Mão đã thừa nhận hành vi của bản thân, phù hợp với lời khai của người tố giác và những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để củng cố hồ sơ, đề nghị xử lý ông Hương và ông Mão đúng theo quy định pháp luật.

Như đã đưa tin, vào cuối tháng 4 đầu tháng 5/2023, nhà báo Tuấn Nguyễn nhận được phản ánh về việc có hành vi mua bán đất nông nghiệp trái phép tại địa bàn xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin để san lấp mặt bằng thi công một số tuyến đường giao thông ở tỉnh Đắk Lắk. Nhà báo Tuấn Nguyễn đã trực tiếp tác nghiệp, nhập vai là người có nhu cầu mua đất để xác minh.

Sau nhiều ngày ghi nhận hình ảnh san múc đất tại khu vực nhà ông Nguyễn Công Hương (SN 1973, trú tại thôn 8, xã Ea Ktur), nhà báo Tuấn Nguyễn đã tiếp cận ông này hỏi han.

Đồng thời, nhà báo cũng gặp một người dân khác đang làm rẫy gần đó, có nhu cầu bán đất để hỏi thêm. Trong quá trình này, nhà báo Tuấn Nguyễn có xin số điện thoại 2 người trên, tự giới thiệu mình tên Huệ và cho họ số điện thoại phụ (số hay dùng để nhập vai tác nghiệp).

Sau khi ghi nhận đầy đủ, nhà báo Tuấn Nguyễn liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND xã này nhưng họ luôn né tránh, không cung cấp thông tin.

Ngày 18/5, nhà báo đến làm việc với ông Nguyễn Kim May - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, sau đó có xin số điện thoại của ông Định - trưởng thôn 8, nơi xảy ra việc múc đất để liên hệ xác minh. Tối cùng ngày, liên tiếp có 2 người đàn ông sử dụng cùng một số điện thoại 0915840755 thay nhau gọi đến số máy của nhà báo Tuấn Nguyễn.

