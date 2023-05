Vụ phóng viên báo Tiền Phong bị doạ giết: Bí thư huyện nói gì?

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà báo theo quy định của pháp luật hiện hành, ngày 25/5, Ban Biên tập báo Tiền Phong đã có công văn đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này, Công an huyện Cư Kuin và các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đe doạ, bảo vệ nhà báo tác nghiệp và đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn.