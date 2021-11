Vụ phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tử vong nghi sụp ổ gà: Nhà thầu có sai phạm

Hợp đồng giữa nhà thầu Hợp Tiến với Ban QLDA Thăng Long quy định gì? Theo điều 1- Nội dung Hợp đồng và Điều 6.2 thì bên B chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh khu vực trước các cơ quan hữu quan, bảo hành công trình theo luật định. Trong thời gian thực hiện hợp đồng bên B có trách nhiệm đảm bảo giao thông cho phương tiện lưu thông êm thuận không để xảy ra mất an toàn giao thông. Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên dài 66km, với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đưa vào sử dụng từ tháng 10-2015. Ban QLDA Thăng Long là đơn vị thực hiện dự án này.