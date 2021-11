Yêu cầu làm rõ vụ phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tử vong do sụp ổ gà

Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên nói quốc lộ 1 qua tỉnh này hư hỏng nặng thì đại diện chủ đầu tư nói “tỉ lệ hư hỏng rất thấp”.

Ngày 14-11, lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho hay Cơ quan CSĐT Công an thị xã đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.

3 ổ gà trên quốc lộ 1 đoạn xảy ra vụ tai nạn làm ông Huỳnh Minh Phúc tử vong. Ảnh: CÔNG AN ĐÔNG HÒA

Gia đình yêu cầu làm rõ

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 20 giờ 50 ngày 12-11, ông Huỳnh Minh Phúc (44 tuổi), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa điều khiển mô tô đi một mình, lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng bắc- nam. Khi đến đoạn đường trên, ông Phúc té ngã xuống đường. Nạn nhân chết lúc 23 giờ cùng ngày khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.

Theo Công an thị xã Đông Hòa, kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy có ba ổ gà ở phía bắc cách vị trí ngã của mô tô do ông Phúc điều khiển khoảng 30m. Mô tô của ông Phúc không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Thông tin với PLO, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho biết bước đầu có thể xác định ông Phúc bị sụp ổ gà khi đang điều khiển mô tô.

Theo anh HNN (người thân của ông Huỳnh Minh Phúc), khuya 12-11 gia đình nhận tin ông Phúc bị tai nạn đang nằm tại BV Đa khoa tỉnh Phú Yên. Khi người thân đến BV, ông Phúc đã tử vong, được đưa sang nhà xác.

Anh N. nói thông tin gia đình nắm được là ông Phúc bị sụp ổ gà khi đang lái mô tô trên đường về nhà sau khi đi công việc ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Gia đình được một số người chứng kiến cho biết ông Phúc bất tỉnh ngay sau khi ngã xuống đường.

“Gia đình yêu cầu các cơ quan chức năng sớm kết luận nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường này. Nếu không sớm khắc phục ổ trâu, ổ gà trên quốc lộ 1, nguy cơ sẽ còn nhiều người bị tai nạn, chết oan nữa”- anh N. nói với PV.

Các ổ gà nơi xảy ra vụ tai nạn làm ông Huỳnh Minh Phúc tử vong vừa được lấp đất tạm. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Theo quan sát của PV sáng 14-11, vị trí gần nơi ông Phúc ngã xuống đường có ba ổ gà lớn vừa được lấp đất tạm. Chị Mai (có nhà ở gần nơi xảy ra vụ tai nạn) kể: Khi xảy ra vụ tai nạn trời đang mưa, đèn đường khu vực này bị tắt. Khi nhiều người đến xem thì thấy xe máy nằm giữa đường, gần các ổ gà.

“Nhiều ổ gà ở đoạn đường này xuất hiện khoảng một tháng nay nhưng chưa được sửa chữa, khắc phục. Đoạn đường này đã từng xảy ra một vụ tai nạn trong đêm cũng vì sụp ổ gà”- chị Mai nói.

Chủ đầu tư: "Chưa thể sửa chữa triệt để do mưa kéo dài"

Ghi nhận của PV cho thấy không chỉ đoạn đường xảy ra vụ tai nạn trên mà quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay Phú Lâm, TP Tuy Hòa đến xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa bị hư hỏng trầm trọng. Mặt đường đoạn đường này chằng chịt ổ trâu, ổ gà, hố nước, có đoạn như ruộng cày. Các phương tiện lưu thông lách ổ trâu này thì gặp ổ voi khác. Trong khi đó, một nhóm công nhân đang dùng đất lấp tạm các ổ trâu, hố nước để xe lưu thông.

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, cho biết quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên nói chung, đoạn qua thị xã Đông Hòa nói riêng bị hư hỏng rất nặng. Mới đây, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên có công văn đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý sửa chữa các hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, đến nay các đoạn đường còn đang bảo hành do Ban Quản lý dự án Thăng Long quản lý vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục.

Theo một cán bộ CSGT Công an tỉnh Phú Yên, việc chậm sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng trên quốc lộ 1 khiến nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Lương, Trưởng phòng Điều hành dự án 2 Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ GTVT) xác nhận đoạn đường xảy ra vụ tai nạn chết người trên thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên. Dự án này do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư.

Theo ông Nguyễn Minh Lương, đoạn đường trên nằm trong gói thầu tăng cường kết cấu mặt đường do Công ty TNHH Hợp Tiến thi công. Gói thầu này đến tháng 8-2022 mới hết thời hạn bảo hành.

Ông Lương nói thời gian qua, Ban Quản lý dự án Thăng Long liên tục kiểm tra, yêu cầu nhà thầu sửa chữa hư hỏng theo trách nhiệm bảo hành. Tuy nhiên, nhà thầu chỉ có thể khắc phục tạm để đảm bảo giao thông chứ chưa thể sửa chữa triệt để do mưa kéo dài.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp ở Phú Yên để sửa chữa nhưng chưa thể triển khai do mưa liên tục. Hiện doanh nghiệp này đã huy động máy móc, nhân lực, chờ nắng lên sẽ tiến hành sửa chữa. PV nêu lại nhiều ý kiến nghi vấn đường còn đang bảo hành nhưng bị xuống cấp, hư hỏng nặng phải chăng do chất lượng thi công kém?

Trưởng phòng Điều hành dự án 2 nói: “Gói thầu này có tổng diện tích mặt đường khoảng 171.000 m2. Đợt kiểm tra vừa qua xác định diện tích có ổ gà là 500 m2 Như vậy, tỉ lệ hư hỏng rất thấp chứ không phải là lớn, không phải hư hỏng nặng như phản ánh”.

PV hỏi: Ban Quản lý dự án Thăng Long có trách nhiệm như thế nào trong vụ sụp ổ gà dẫn đến chết người trên? Ông Nguyễn Minh Lương trả lời: “Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Tuy nhiên, về mặt tình người Ban Quản lý dự án Thăng Long sẽ cử người vào Phú Yên nắm tình hình để có hướng xử lý”.

Từng có người chết vì sụp ổ trâu trên quốc lộ 1 Như PLO đã thông tin, rạng sáng 10-12-2018, anh TNQT (sinh năm 1984, ngụ xã Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) điều khiển xe máy chạy từ nhà vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) để làm việc. Khi đang đi trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, anh T. bị sụp ổ trâu, chết tại chỗ. Đoạn đường xảy ra tai nạn cũng thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư. Sau đó, một công ty đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 600 triệu đồng. Tiếp đó, gia đình đã đồng ý rút đơn đề nghị khởi tố vụ án, gửi đơn bãi nại theo đề nghị của công ty trên.

