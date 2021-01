Vụ học sinh lớp 7 tự sinh con: Xuất hiện thanh niên 30 tuổi nhận là ba của đứa trẻ

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 13:00 PM (GMT+7)

Trong thời gian cháu A.T sinh con và nằm tại Trung tâm y tế huyện Châu Đức có một nam thanh niên đến xin nhận con và hứa sẽ chu cấp, khi A.T đủ 18 tuổi thì xin cưới.

Ngày 13-1, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã nhận báo cáo về vụ việc cháu N.N.A.T (học sinh lớp 7 một trường THCS trên địa bàn) sinh con, dù phía gia đình chưa có đơn tố giác việc cháu A.T bị xâm hại nhưng địa phương trước đó đã yêu cầu cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý.

Cháu A.T (15 tuổi, bị học lại 2 năm hồi tiểu học) là con gái của chị T.T.Đ (29 tuổi, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), Chị Đ. cùng chồng đã ly hôn, hiện A.T sống cùng mẹ, em gái, bố dượng và ông bà ngoại. Cả gia đình đang sống trong căn nhà thuê ở xã Đá Bạc.

Theo gia đình, sau khi A.T sinh xong, có một nam thanh niên (30 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức nhận là ba của đứa trẻ và thương lượng chăm sóc đến khi cháu T. đủ 18 tuổi thì cho cưới.

Theo tìm hiểu, đây là một thanh niên ngụ tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức nhưng đang đi làm ở địa phương khác. Người này đã đến gặp gia đình chị Đ. để thỏa thuận về tiền nuôi dưỡng cháu bé.

Trường THCS, nơi cháu A.T đang học lớp 7

Theo gia đình, A.T quen nam thanh niên này qua mang xã hội. Hiện chị Đ. chưa trình báo nhưng người dân và hội phụ nữ xã đã biết sự việc, và Công an xã Đá Bạc đã có báo cáo lên công an huyện Châu Đức.

Huyện ủy Châu Đức cũng đã yêu cầu phía nhà trường báo cáo, việc vì sao học sinh mang bầu mà nhà trường và giáo viên không biết.

Theo nhà trường, thời gian A.T mang bầu đang học kỳ 2 của năm lớp 6, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên học sinh được nghỉ học, ở nhà học trực tuyến. Khi quay lại trường, A.T thường mặc áo khoác rộng, không có dấu hiệu của việc mang thai, tham gia đầy đủ các hoạt động nên phía nhà trường không hay biết.

Như đã thông tin, ngày 6-1, công an xã Đá Bạc, huyện Châu Đức nhận được trình báo của người dân về việc có 1 cháu bé hiện đang học lớp 7, một trường THCS trên địa bàn đã sinh con tại nhà. Trong quá trình cháu gái này mang thai, cả gia đình không phát hiện ra, đến khi đứa trẻ được sinh ra mới biết. Công an xã cũng không nhận được đơn thư khiếu nại của gia đình cháu bé liên quan đến việc này.

Qua tìm hiểu, khoảng 3 giờ sáng 3-1, khi mẹ của em cùng ông bà ngoại đang ngủ ở phòng ngoài thì A.T một mình sinh con trong phòng tắm và tự cắt giây rốn cho con.

Khi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, gia đình A.T mới tá hỏa chạy vào phòng thì phát hiện ra vụ việc và đã đưa 2 mẹ con tới trung tâm y tế huyện Châu Đức để chăm sóc y tế.

Cháu bé được sinh ra với cân nặng 2,5kg, cả 2 mẹ con được nằm theo dõi nhiều ngày tại trung tâm y tế sau đó được cho về nhà.

