Vụ giả mang bầu ở Bắc Ninh: “Sai thì sửa, gia đình luôn chào đón con trở về”

Sáng 2/12, chị Nguyễn Thị Thuý Thảo cùng mẹ chồng đi khám thai ở Bệnh viện Đa khoa Yên Phong (Bắc Ninh). Khi hai mẹ con ngồi ngoài chờ đến lượt khám thì chị Thảo nói buồn đi vệ sinh, sau đó mất tích bí ẩn. Ngay sau đó, gia đình chị đã tìm khắp các phòng, khoa của bệnh viện nhưng không thấy chị đâu. Gia đình nhờ bệnh viện kiểm tra camera thì thấy chị Thảo đã đi ra ngoài cổng bệnh viện. Do không tìm thấy chị Thảo nên gia đình đã trình báo Công an huyện Yên Phong. Chị Thảo sau đó thông báo với gia đình chồng là đã sinh con ở Gia Lai. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Công an TP Pleiku đã làm rõ, chị Thảo sau khi đi khám thai không vào Gia Lai để sinh con mà vào để xin con. Chị Thảo không bị mất tích hay bị bắt cóc. Cụ thể, vào tháng 9/2019, chị Thảo kết hôn cùng anh Bùi Thế Anh (ở Bắc Ninh). Sau khi kết hôn, chị Thảo có thai nhưng được 5 tháng thì bị sảy. Sau đó, chị Thảo lên một nhóm kín trên mạng xã hội tìm hiểu và biết chị N.T.Đ.T (ở TP Pleiku, Gia Lai) có thai cùng thời điểm với mình nhưng hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con. Vì vậy chị Thảo đã liên hệ để xin con nuôi và được chị T. đồng ý. Chị Thảo hẹn khi nào chị T. sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón con và sẽ bồi dưỡng tiền cho chị T. Trong thời gian này, vì lo ngại chồng và gia đình buồn và không đồng ý, nên chị Thảo đã quyết định đeo bụng bầu giả, giấu mọi chuyện. Ngày 2/12, được biết thai phụ ở Gia Lai đã vào viện chờ sinh, chị Thảo bắt xe khách vào gặp. Đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con, chị Thảo đã gọi điện thông báo cho gia đình là mình đã sinh con ở TP.Pleiku, Gia Lai.