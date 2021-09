Vụ dân chen lấn ở điểm tiêm vắc xin ở Hà Nội: Bí thư, Chủ tịch phường rút kinh nghiệm

Theo lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, Thường trực Quận ủy đã yêu cầu UBND phường Trung Văn, Bí thư và Chủ tịch phường nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để người dân chen lấn tiêm vắc xin, xét nghiệm COVID-19.

Tối 12/9, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, sau khi có chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thường trực Quận ủy đã họp khẩn và xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra tình trạng chen lấn, tập trung đông người tại điểm tiêm vắc xin ở Trường Tiểu học Trung Văn (phường Trung Văn).

Theo lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, Thường trực Quận ủy đã yêu cầu UBND phường Trung Văn, Bí thư và Chủ tịch phường nghiêm túc rút kinh nghiệm. Thường trực Quận ủy cũng yêu cầu UBND phường Trung Văn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong quá trình thông báo tiêm vắc xin, dẫn đến tình trạng người dân tập trung đông tại Trường Tiểu học Trung Văn vào tối 11/9.

Ngoài ra, Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm cũng quán triệt, chấn chỉnh đến toàn bộ cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc tiếp tục thông tin tuyên truyền để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Hình ảnh người dân chen lấn lấy phiếu tiêm vắc xin ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh An ninh Thủ đô

Trước đó, ngày 11/9, báo chí phản ánh tại Trường Tiểu học Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) đã xảy tình trạng người dân chen lấn, tập trung đông người khi tiêm vắc xin và xét nghiệm diện rộng, có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Ngay say đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo Ban Thường vụ Quận uỷ Nam Từ Liêm kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo phường Trung Văn vì để người dân chen lấn, tập trung đông người khi tiêm vắc xin tại Trường Tiểu học Trung Văn.

Ông Dũng nhắc nhở toàn hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức tiêm chủng bảo đảm tuyệt đối an toàn, có giải pháp giải toả ngay khi phát sinh hiện tượng tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng.

Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phường, xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng Công an, quân đội lên kế hoạch, kịch bản cho từng địa điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách và an toàn, không để xảy ra tình trạng nêu trên, làm ảnh hưởng đến thành quả chống dịch chung của địa phương và thành phố. Nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách với bất kỳ lý do nào đều sẽ xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu.

