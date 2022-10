Vụ cứu được 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng: “Người hùng” là 1 thiếu niên

Thứ Bảy, ngày 29/10/2022 12:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

Em Lê Tiểu Bảo đã cùng với lực lượng công an nhanh chóng ra phía sau cửa hàng để đập cửa sổ cứu sống đôi vợ chồng và 1 em nhỏ đang hoảng loạn trong vụ cháy.

Sáng 29-10, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Bùi Thị Yến S. (31 tuổi; chủ cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành) vượt qua nỗi đau, mất mát; đồng thời chia buồn với gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp còn thưởng nóng, biểu dương tinh thần lăn xả, tích cực tham gia PCCC, cứu hộ, cứu nạn của Công an xã An Khánh và đội hình SOS tại xã An Khánh.

"Đề nghị công an tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo tăng cường PCCC trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy; củng cố đội hình SOS để ứng phó kịp thời khi cần thiết; có cảnh báo, hướng dẫn phòng cháy, nhất là đảm bảo về lối thoát hiểm, những nơi có nguy cơ cao, dễ phát sinh cháy nổ" – ông Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 28-10, nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến, Công an xã An Khánh khẩn trương đến ngay hiện trường và huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ, Tổ PCCC của Công an huyện Châu Thành cùng với người dân xung quanh tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn.

Cửa sổ được em Lê Tiểu Bảo và lực lượng công an xã đập phá để cứu vợ chồng và con của chủ cửa hàng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Đồng thời, thông báo Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Sa Đéc cử lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có 6 người, gồm: Bà S., ông Nguyễn Thanh H. (chồng bà S.), bé Nguyễn Trí L. (10 tuổi, con của vợ chồng bà S.) và 3 người thân, bạn bè của vợ chồng bà S. vừa đến từ TP HCM.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 từ trái sang) khen thưởng em Bảo (thứ 2 từ phải sang) và lực lượng Công an xã An Khánh. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, tổ công tác của Công an xã An Khánh và một thiếu niên tên Lê Tiểu Bảo (15 tuổi; ngụ ở địa phương) đã nhanh chóng ra phía sau đập cửa sổ để cứu được 3 người (gồm vợ chồng và con trai của bà S.) đang trong tình trạng hoảng loạn.

Riêng 3 người thân, bạn bè của vợ chồng bà S. đã tử vong do đang ở trên tầng lầu. Nguyên nhân xảy ra cháy ban đầu được xác định là do chập điện. Tổng tài sản thiệt hại ước tính khoảng 4 tỉ đồng.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-cuu-duoc-3-nan-nhan-trong-dam-chay-o-cua-hang-nguoi-hung-la-1-thie...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-cuu-duoc-3-nan-nhan-trong-dam-chay-o-cua-hang-nguoi-hung-la-1-thieu-nien-20221029105034444.htm