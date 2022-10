Xác định nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bách hóa làm 3 người chết thảm

Vụ cháy cửa hàng bách hóa khiến 3 người khách của chủ nhà chết thảm do đang ở trên tầng lầu, tổ công tác của công an không tiếp cận được.

Chiều 28-10, Công an tỉnh Đồng Tháp đã công bố thông tin nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bách hóa khiến 3 người chết thảm.

Theo đó, vào lúc 0 giờ 45 phút cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cháy tại tiệm tạp hóa tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nên Công an xã An Khánh khẩn trương đến ngay hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường đám cháy khiến 3 người chết thảm

Tổ công tác của công an xã và em Lê Tiểu Bảo (ngụ ở địa phương) đã nhanh chóng ra phía sau đập cửa sổ và cứu được 3 người (gồm vợ chồng và con trai của chủ nhà) đang trong tình trạng hoảng loạn.

Do đám cháy quá lớn, tổ công tác không thể tiếp cận được với 3 người còn lại trên tầng lầu.

Tổ công tác của công an xã và người dân đập cửa thoát hiểm để cứu vợ chồng và con của chủ cửa hàng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Công an huyện Châu Thành đã huy động nhiều lực lượng tại chỗ phối hợp với người dân địa phương và Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Sa Đéc tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 2 giờ 45 sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Do trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi. Ba người khách đều đã tử vong do ngạt khí, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 4 tỉ đồng.

Cửa hàng này do vợ bà Bùi Thị Yến S. (33 tuổi; ngụ phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM) làm chủ. Ba người chết cháy là khách của chủ nhà vừa đến từ TP HCM. Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do chập điện.

