Vụ lùi xe trên cao tốc: Tài xế Lê Ngọc Hoàng sắp hầu tòa phúc thẩm

Diễn biến vụ án: Chiều 19/11/2016, bị cáo Ngô Văn Sơn (ở Bắc Ninh) điều khiển xe innova đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã lùi về hướng Hà Nội nhằm đi ra nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên). Lúc này xe container của Hoàng đi tới tông vào phía sau xe innova. Hậu quả tai nạn làm 4 người chết, 6 người bị thương. Tại 2 phiên tòa sơ thẩm do TAND thị xã Phổ Yên Thái Nguyên và phúc thẩm do TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử, bị cáo Ngô Văn Sơn thừa nhận hành vi vi phạm. Tuy nhiên, bị cáo Lê Ngọc Hoàng kêu oan, phủ nhận cáo buộc vi phạm về khoảng cách an toàn và vi phạm về tốc độ khi gặp chướng ngại vật. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND thị xã Phổ Yên tuyên phạt Hoàng 8 năm tù, Sơn 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tới phiên tòa phúc thẩm, HĐXX vẫn giữ nguyên nhận định Sơn và Hoàng phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” như tòa sơ thẩm nhưng giảm một phần hình phạt cho các bị cáo, Sơn bị tuyên phạt 9 năm tù, bị cáo Hoàng được giảm án xuống 6 năm tù. TAND Tối cao sau đó đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến vụ án tài xế xe container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc để nghiên cứu, xem xét. Tháng 11/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử Giám đốc thẩm đã tuyên hủy 2 bản án hình sự cấp sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo quy định của pháp luật. Sau khi điều tra lại, tháng 11/2019, VKSND thị xã Phổ Yên ra cáo trạng truy tố Sơn, Hoàng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Khoản 3, Điều 202, BLHS năm 1999. Tới tháng 2/2020, TAND thị xã Phổ Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa này, nói lời sau cùng, Hoàng tiếp tục khẳng định không có lỗi, “bị cáo bị oan, mong HĐXX minh oan. HĐXX TAND thị xã Phổ Yên sau đó tuyên phạt Ngô Văn Sơn 9 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.