Vụ cô gái quỳ ở quán nướng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 22:13 PM (GMT+7)

Công an TP.Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán nướng Hiền Thiện bắt cô gái quỳ vì “bóc phốt” món ăn có sán.

Nguyễn Văn Thiện (phải) bị triệu tập tới Công an TP Bắc Ninh

Tối 19/8, trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Hồng Vị - Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện ở Đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh vè tội làm nhục người khác.

Theo đại tá Vị, sau khi triệu tập Thiện, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua tìm hiểu, Thiện trước đây là lao động tự do, mở quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP.Bắc Ninh được hơn 10 năm. Thiện chưa có tiền án, tiền sự.

Ngoài ra, ông Vị cũng cho biết thêm, chiều cùng ngày, đơn vị đã tìm được cô gái quỳ trong quán nhắng nướng Hiền Thiện.

Hiện đơn vị đang lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

“Hiện tại chúng tôi đang cho kiểm tra tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, vẫn chưa có kết quả”, đại tá Vị thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip tại quán nhắng nướng Hiền Thiện (khu 10, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), ghi lại cảnh một cô gái quỳ dưới đất trước mặt rất nhiều người.

Theo nội dung đoạn clip chia sẻ, nguyên nhân của sự việc trên là do cô gái này ăn tại nhà hàng và thấy giun sán trong đĩa lòng, nên đã review trên Facebook cá nhân.

Người đàn ông được cho là chủ quán nói trong clip: “Trừ khi về quê, chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất tao cũng móc mày lên. Thằng nào xúi mày làm hại tao? Tao có làm gì hại mày đâu mà mày đi hất bát cơm của tao? Tao mở quán ăn này 10 năm rồi chưa có ai dám nói gì. 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được”. Trong khi đó, cô gái quỳ dưới đất thì liên tục khóc nức nở.

Sau khi clip được đăng tải nhiều người bày tỏ không đồng tình với cách xử lý của cô gái. Số khác lại cho rằng, chủ nhà hàng làm hơi quá, đi bắt nạt một cô gái, mọi chuyện đều có pháp luật giải quyết.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-co-gai-quy-o-quan-nuong-khoi-to-bat-tam-giam-chu-quan-50202019822142303.htm