Vụ chửi, dọa “xử” CSGT: Tài xế xe đưa rước công nhân bị phạt tiền triệu

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 15:24 PM (GMT+7)

Bị yêu cầu di chuyển xe để tránh ùn tắc giao thông, tài xế xe đưa rước công nhân đã chửi và dọa đánh cảnh sát giao thông.

Ngày 27/11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với Đinh Văn Hải (trú phường 6, thành phố Mỹ Tho).

Người dân ghi lại cảnh tài xế xe đưa rước công nhân chửi cảnh sát giao thông

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 22/11, tài xế Đinh Văn Hải (54 tuổi) điều khiển xe ô tô khách mang biển kiểm soát 63B-004.52 chở công nhân của Công ty TNHH Quảng Việt - Tiền Giang (Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành) lưu thông từ doanh nghiệp này ra Quốc lộ 1.

Khi xe lưu thông đến cổng chính của Khu công nghiệp Tân Hương, 2 cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại đây đã hướng dẫn phương tiện quay đầu về hướng cổng sau khu công nghiệp.

Lúc này, tài xế Hải thấy 1 cán bộ cảnh sát giao thông chỉ tay về hướng mình nên buông lời thô tục, chửi mắng và dọa đánh cảnh sát giao thông. Một người dân chứng kiến vụ việc bức xúc nên đã quay dùng điện thoại di động quay clip và đưa lên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Hải thừa nhận hành động khiếm nhã trên. Hành vi của tài xế Hải đã được lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật .

Công an huyện Châu Thành đã quyết định xử phạt Đinh Văn Hải 2,5 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/vu-chui-doa-xu-csgt-tai-xe-xe-dua-ruoc-cong-nhan-bi-phat-tien...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/vu-chui-doa-xu-csgt-tai-xe-xe-dua-ruoc-cong-nhan-bi-phat-tien-trieu-1036371.html