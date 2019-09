Vụ chết khi làm việc với đoàn liên ngành: Cần thiết sẽ khai quật tử thi

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 04:00 AM (GMT+7)

Nạn nhân đã chôn cách đây 1 năm nhưng giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho rằng nếu cần thiết có thể khai quật tử thi

Chiều 16-9, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã tiếp luật sư và gia đình bà Nguyễn Thị Bích (xã Tân Hội, huyện Tân Châu). Bà Bích là người chết bất ngờ trong lúc làm việc với đoàn liên ngành cách đây 1 năm. Gia đình cho rằng bà bị một người đi trong đoàn liên ngành xô ngã, đập đầu chết.

Đến nay, dù vụ án đã khởi tố nhưng chưa có ai bị khởi tố bị can. Do đó, chồng bà Bích đề nghị gặp giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để hỏi rõ.

Tại buổi làm việc, ông Châu Văn Tài, chồng bà Bích, yêu cầu cơ quan công an giải thích rõ một vấn đề mà ông cho là bất thường. Cụ thể, ông cho biết theo giấy khám sức khỏe khi bà Bích còn sống thì vợ ông cao 1,58 m nhưng kết luận giám định tử thi chỉ 1,46 m.

Kết quả khám nghiệm tử thi còn cho rằng cái chết của của vợ ông Tài là do liên quan đến bệnh lý.

Trước những ý kiến khác nhau về chiều cao chính xác của bà Bích và nguyên nhân chết của bà, tại buổi làm việc, luật sư Bùi Quốc Tuấn, người bào chữa miễn phí cho gia đình ông Tài, đề nghị cơ quan điều tra khai quật tử thi nạn nhân để giám định lại.

Ông Châu Văn Tài chỉ vị trí vợ mình ngã đập đầu xuống và chết trong lúc làm việc với đoàn liên ngành

Đại tá Nguyễn Văn Trãi gút lại: "Công an tỉnh rất thông cảm và chia sẻ về hoàn cảnh gia đình ông Tài. Việc điều tra và kết luận vụ án là trách nhiệm của công an tỉnh. Công an tỉnh sẽ trao đổi với các cơ quan tư pháp như VKSND tỉnh và các cơ quan liên quan, tiến hành các biện pháp điều tra cho phù hợp với quy định của pháp luật, để sớm có kết luận cuối cùng và thông báo cho gia đình đúng sự thật khách quan. Nếu cần thiết, có thể khai quật tử thi để giám định lại".

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin liên tục về vụ án này. Theo đó, ngày 15-8-2018, tổ kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các điểm kinh doanh thu mua mì trên địa bàn xã Tân Hội đến nhà bà Bích. Do bà cung cấp giấy phép kinh doanh không đúng tên và địa điểm thu mua củ mì nên tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản.

Lúc này, bất ngờ bà Bích ngã xuống nền xi măng, đầu bị chảy máu và bất tỉnh. Thấy vậy, ông Tài đuổi đánh các thành viên đoàn kiểm tra. Gia đình đưa bà Bích đi bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ xác định bà đã tử vong trước khi vào viện.

Chồng và con gái bà Bích khẳng định bà bị một người đi cùng đoàn kiểm tra xô té bật ngửa dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, người này không thừa nhận mình xô. Những cán bộ trong đoàn cũng cho rằng họ không nhìn thấy ai xô bà Bích.