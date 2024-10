Vụ cháy quán karaoke An Phú: Cán bộ lập khống hồ sơ, biên bản kiểm tra PCCC

Vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra vào tối 6-9-2022 khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân được kết luận do chập điện. Theo kết luận của cáo trạng, quá trình xây dựng và hoạt động, ông Lê Anh Xuân là chủ cơ sở đã không thực hiện đúng quy định về trách nhiệm PCCC của chủ cơ sở.

Nhiều bất cập tại cơ sở karaoke An Phú

Việc này dẫn đến những bất cập như: không có lực lượng PCCC cơ sở để chữa cháy ngay từ đầu nhằm hạn chế thấp nhất việc cháy lan, không tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho nhân viên của cơ sở để hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn đúng cách.

Hệ thống báo cháy và vòi phun chữa cháy tự động không được kiểm tra, duy tu định kỳ theo quy định nên khi cháy không hoạt động, các nạn nhân không thể phát hiện cháy sớm để thoát ra bên ngoài tòa nhà. Đồng thời, việc Lê Anh Xuân xây dựng tòa nhà sai thiết kế, xây kín một số cửa sổ của các phòng gây tụ khói bên trong tòa nhà; tòa nhà không có lối thoát hiểm ngoài hệ thống cầu thang bộ, gây cản trở đến quá trình thoát nạn của nạn nhân dẫn đến tình trạng cháy lan nhanh, nạn nhân không chạy thoát được và tử vong.

Cơ sở karaoke hiện đang bỏ hoang

Vũ Trường Sơn là cán bộ được phân công nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế về PCCC của cơ sở karaoke An Phú và lập bảng đối chiếu theo quy chuẩn.

Sau khi kiểm tra và đối chiếu với các quy định, quy chuẩn về PCCC, mặc dù phát hiện hồ sơ thiết kế về PCCC của cơ sở karaoke An Phú có một số nội dung chưa đảm bảo nhưng Sơn nghĩ đó là lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ nên vẫn báo cáo lãnh đạo là cơ sở karaoke An Phú đủ điều kiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động.

Lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu

Mở rộng điều tra vụ án, các bị can bị khởi tố mới nhất là Phạm Thị Hồng (Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Theo cơ quan điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết, Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC cho cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Tuy nhiên, do Hồng không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công, hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống PCCC nên đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh (SN 1981, ngụ TP Thuận An) thi công, hoàn thiện.

Sau khi thi công xong, Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng - cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương (đã bị khởi tố trước đó), để tác động Hùng nghiệm thu hệ thống PCCC đối với cơ sở karaoke An Phú. Tuy vậy, Hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu.

Tiếp đó, bị can Hồng đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh là đơn vị có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến PCCC, rồi nhờ Luân ký khống vào biên bản.

Mặc dù, Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công và Luân cũng không đến cơ sở karaoke An Phú để tham gia nghiệm thu nhưng do nể nang Hồng là cán bộ công an nên Luân đã ký vào biên bản mục đơn vị thi công.

Từ năm 2020 đến ngày 26-9-2022, Nguyễn Văn Võ là cán bộ được phân công nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC-CNCH đối với cơ sở karaoke An Phú, nhưng Võ đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được phân công, dẫn đến vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi cháy, Võ còn lập khống biên bản kiểm tra công tác PCCC để trốn trách nhiệm.

Cáo trạng đã chỉ ra hành vi vi phạm của 6 cá nhân nói trên dẫn đến việc cơ sở karaoke An Phú cháy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

TAND tỉnh Bình Dương cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan vụ cháy quán karaoke Anh Phú khiến 32 người tử vong tại Bình Dương dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25-10. Trong vụ án này, có 6 bị cáo được đưa ra xét xử, trong đó có 4 cựu cán bộ công an cùng hai chủ doanh nghiệp bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố về 2 tội danh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]