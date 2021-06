Tin tức 24h qua: Hỏa hoạn tại cửa hàng đồ điện, 4 người trong 1 gia đình tử vong

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 20:43 PM (GMT+7)

Hỏa hoạn tại cửa hàng đồ điện, 4 người trong 1 gia đình tử vong; 12 người trốn cách ly tập trung ở Vũng Tàu... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hỏa hoạn tại cửa hàng đồ điện, 4 người trong 1 gia đình tử vong

Khoảng 0h52 ngày 5/6, xảy ra vụ cháy tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng, số nhà 812, đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong

Căn nhà có 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm, cửa thông gió nên lượng khói chứa bên trong rất lớn. Khi lực lượng PCCC tiếp cận, cả 4 người trong một gia đình, gồm anh Bùi Phước Tiến (35 tuổi) cùng vợ là chị Bùi Thị Thu Thủy (34 tuổi, đang mang thai 6 tháng tuổi) và 2 con nhỏ (một cháu 6 tuổi, 1 cháu 3 tuổi), đã bị ngạt khói, tử vong.

Rạng sáng cùng ngày, cũng xảy ra một vụ cháy nhà 4 tầng tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Căn nhà này cũng là nhà ở kết hợp với kinh doanh.

Khi lực lượng chức năng tới nơi thì cửa cuốn tầng 1 đóng kín khói dày đặc, các nạn nhân kêu cứu tại ban công tầng 3 và 4. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt vách ngăn bằng kim loại, đưa 2 nạn nhân trên tầng 4 sang nhà liền kề bên cạnh, và phun nước làm mát, chống cháy lan, băng qua cầu thang bộ lên tầng 3 đưa 1 nạn nhân xuống.

12 người trốn cách ly tập trung ở Vũng Tàu

Công an huyện Châu Đức , Bà Rịa- Vũng Tàu xác định có 12 trường hợp về từ quận Gò Vấp, TP.HCM đang trong quá trình chuẩn bị đưa vào khu cách ly tập trung theo quyết định của UBND xã Nghĩa Thành và UBND xã Suối Rao thì bỏ trốn.

Trong số 12 người trên thì có 7 trường hợp hộ khẩu tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 5 trường hợp hộ khẩu phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cách ly y tế với những người trở về tỉnh này từ các tỉnh, thành phố có dịch.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06)-Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cũng như rà soát các công dân trở về tỉnh trong 14 ngày qua, nếu phát hiện có thông tin trùng với 12 người trên thì báo cáo với Công an tỉnh và Công an huyện Châu Đức để kịp thời xử lý.

Ngày 5/6, Bộ Y tế công bố 2 ca tử vong liên quan tới COVID-19

Bệnh nhân có mã số 4369, nữ, 35 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn.

Bệnh nhân có tiền sử: ung thư đại tràng giai đoạn IV có di căn phổi đã điều trị hóa trị 5 đợt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Bệnh nhân tử vong đêm 4/6.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm nấm xâm lấn trên nền bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối di căn phổi.

Đây là ca tử vong thứ 52 do liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 17 trong đợt dịch này.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế công bố ca tử vong thứ 53. Bệnh nhân có mã số 3018, nữ, 53 tuổi, có địa chỉ tại Bắc Yên, Sơn La. Bệnh nhân có tiền sử: Viêm đa rễ đa dây thần kinh.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm nấm Aspergilus phổi, tràn khí màng phổi, COVID-19 nặng trên nền bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng, viêm đa rễ dây thần kinh, lupus ban đỏ hệ thống.

TPHCM phát hiện một ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Ngày 5/6, Bộ Y tế công bố 254 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước 8541 ca.

Tại Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giải trình, làm rõ việc để bệnh nhân rời khu cách ly khi chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19. Cụ thể là bà P.T.S, thuộc diện F1 và được đưa đi cách ly tập trung tại Trường mầm non Cẩm Lý. Hết thời hạn cách ly 21 ngày, bà S. được cho về nhà vào ngày 1/6 dù chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19. Sau khi trở về nhà, bà S. nhận kết quả dương tính với COVID-19 và cả gia đình bà S. phải đi cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, công an huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang cho biết đang điều tra, xử lý một F0 trèo tường ra một cửa hàng gần khu cách ly để mua bánh kẹo và nước ngọt.

Tại TPHCM, lực lượng chức năng đã lấy 2.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với người dân trong một khu dân cư ở quận 7, TP HCM liên quan ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, được phát hiện khi đi khám bệnh.

