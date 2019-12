Vụ "bảo kê" xe quá tải ở Đồng Nai: 2 sếp CSGT vừa bị đình chỉ là ai?

Vụ "bảo kê" xe quá tải ở Đồng Nai: 2 sếp CSGT vừa bị đình chỉ là ai?

Hai lãnh đạo CSGT Đồng Nai bị tố "bảo kê" xe quá tải đã bị tạm chỉ công tác để tiếp tục xác minh làm rõ.

Sáng 6/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1 đang công tác tại Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an tỉnh.

Thời gian tạm đình chỉ công tác là 2 tháng để ông Cảng và ông Tú tiếp tục giải trình các nội dung liên quan việc gọi điện can thiệp với tổ tuần tra trên quốc lộ để thả các đoàn xe quá tải. Được biết trong quá trình tạm đình chỉ công tác, ông Cảng và Tú tạm thời được đưa về Phòng Cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai.

Ngày 5/12, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã có buổi làm việc với Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) và một số phòng liên quan..., yêu cầu lãnh đạo Phòng CSGT và từng cán bộ, chiến sĩ phải dẹp ngay vấn nạn bảo kê xe, đồng thời đoàn kết nội bộ, xây dựng lực lượng vững mạnh, chấn chỉnh nền nếp tác phong làm việc. Đại tá Văn cũng yêu cầu những CSGT có liên quan vụ việc phải thành thật khai báo vì các clip của người tố cáo cung cấp đã thể hiện việc can thiệp vào việc xử lý xe quá tải…

Trước đó, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã mời hàng chục CSGT và người tố cáo để xác minh làm rõ các nội dung "bảo kê" xe quá tải. Một số nội dung thanh tra đã được chuyển cho tân giám đốc Công an Đồng Nai trước khi ông làm việc với Phòng CSGT. Ngoài ra, thanh tra cũng tiếp tục xác minh nội dung tố cáo việc bị ăn chặn tiền trực đêm, lễ tết…

