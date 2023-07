Vụ 9 cán bộ đưa hối lộ đoàn thanh tra: 2 trưởng ban bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ngày 23-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tam Đường, huyện Nậm Nhùn vừa thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan đến vụ đưa hối lộ đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Các trưởng ban quản lý rừng phòng hộ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Mạch Thọ Quyết (Bí thư chi bộ, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường) và ông Nguyễn Văn Hồng (Bí thư chi bộ, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Quyết và ông Hồng về hành vi đưa hối lộ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 17-1-2023, Thanh tra tỉnh Lai Châu ra quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2021. Để xin giảm bớt các lỗi sai phạm, ông Mạch Thọ Quyết và ông Nguyễn Văn Hồng cùng nhiều cán bộ là trưởng ban và nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ của 7 huyện thống nhất và góp 560 triệu đồng để hối lộ cho các thành viên đoàn thanh tra.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can (là trưởng ban và nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ của 7 huyện) về hành vi đưa hối lộ và 7 bị can (gồm 5 người công tác tại Thanh tra tỉnh Lai Châu, trong đó có ông Nguyễn Thanh Trì, nguyên chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu; 1 người ở Sở Tài nguyên và Môi trường; 1 người ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về hành vi nhận hối lộ.

Tại kỳ họp thứ 30, xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Thanh Trì, chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành thanh tra.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Trì.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-9-can-bo-dua-hoi-lo-doan-thanh-tra-2-truong-ban-bi-khai-tru-ra-kho...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-9-can-bo-dua-hoi-lo-doan-thanh-tra-2-truong-ban-bi-khai-tru-ra-khoi-dang-20230723091941842.htm