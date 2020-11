Vụ 2 giáo viên nghi bạo hành bé 15 tháng: Sở GD&ĐT Ninh Bình lên tiếng

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 19:00 PM (GMT+7)

Ngày 18/11, Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về sự việc xảy ra tại Trường mầm non Ninh Khang (huyện Hoa Lư).

Trường mầm non Ninh Khang - nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến thông tin phụ huynh "tố" giáo viên hành hung trẻ 15 tháng tuổi, Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, qua báo cáo của Trường mầm non Ninh Khang và Phòng GD&ĐT huyện Hoa Lư, tại nhóm trẻ 2 tuổi B, ngày 10/11/2020 có 26 trẻ đến lớp, có 2 cô giáo phụ trách là Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1986, trình độ Đại học Sư phạm mầm non) và cô Bùi Thị Mai (SN 1967, trình độ Đại học Sư phạm mầm non).

Cháu T.G.H (15 tháng tuổi) mới đến trường học vào ngày 9/11/2020. Đến khoảng 9h40 ngày 10/11, nhóm trẻ 2 tuổi B đang tổ chức hoạt động, cháu H. đã đi đại tiện ra quần.

Thấy vậy, cô Thảo đưa cháu H. vào nhà vệ sinh và dặn cháu H. đứng đó rồi định quay ra lấy xà phòng để rửa vệ sinh cho cháu. Khi cô Thảo quay ra thì cháu H. bám theo cô và bị ngã. Cô Thảo đỡ cháu lên để cháu đứng trên bồn cầu nhà vệ sinh.

Đồng thời, cô Thảo nhắc cháu H. đứng im để cô rửa cho cháu nhưng cháu H. cứ khóc và cứ hét lên, lao chạy ra ngoài và bị ngã. Lúc này, cô Thảo không kiềm chế được bản thân nên đã dùng tay phát vào lưng cháu.

Sau đó, cô Thảo tiếp tục cho cháu H. đứng trên bồn nhà vệ sinh rồi gọi cô Mai vào hỗ trợ để rửa cho cháu. Vệ sinh cho cháu xong, cô Mai đưa cháu H. ra ngoài mặc quần áo.

Đến giờ ăn, cô giáo cho cháu H. ăn nhưng cháu không ăn và khóc (vì cháu mới đi học). Hôm ấy cũng là buổi đầu tiên cháu ở lại lớp để ăn trưa nên cháu chưa quen. Một phần nữa, vì cháu còn sợ hãi khi đi vệ sinh bị cô giáo phát vào lưng. Khoảng 11h, do cháu cứ khóc và không ăn nên cô giáo gọi điện cho gia đình đến đón cháu về.

Khoảng 14h cùng ngày, bà cháu H. đưa cháu đến lớp học và có hỏi cô giáo vì sao lưng cháu đỏ. Cô giáo chưa kịp giải thích vì thời điểm này có nhiều người đi qua. Bà cháu H. quay về luôn.

Buổi chiều, cô giáo muốn nói chuyện với gia đình về sự việc trên nhưng gia đình lại không đi đón cháu H. mà nhờ người đón hộ nên các cô giáo không trình bày cụ thể được sự việc với gia đình.

Buổi tối, 2 cô giáo đã vào nhà cháu để trình bày sự việc với gia đình. Vì lo sợ gia đình cháu không bằng lòng với hành vi xử sự của mình nên các cô giáo chỉ dám nói là do cháu bị ngã.

Sáng 11/11, bà nội và mẹ của cháu H. đã đưa cháu lên BV Nhi trung ương để kiểm tra sức khỏe. 15h cùng ngày, bác của cháu H. đến gặp nhà trường để trao đổi về sự việc trên. Ban giám hiệu nhà trường đã xin lỗi gia đình về sự việc đáng tiếc trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT Hoa Lư trực tiếp đến trường kiểm tra và báo cáo gửi về Sở.

Ban giám hiệu nhà trường và 2 giáo viên đã đến gặp gỡ và xin lỗi gia đình cháu H. về hành vi xử sự chưa đúng với trẻ, tiếp tục động viên gia đình, theo dõi sức khỏe của cháu. Tạm thời đình chỉ giảng dạy đối với cả 2 cô giáo phụ trách nhóm lớp, yêu cầu các giáo viên viết bản tường trình về nội dung sự việc.

Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết hiện vụ việc vẫn đang chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-2-giao-vien-nghi-bao-hanh-be-15-thang-so-gddt-ninh-binh-len-tieng-d486001.html