Vụ 2 anh em đạp xe hàng trăm cây số đi tìm mẹ: Công an đang tìm người thân cho 2 trẻ

Cán bộ công an đang chăm sóc sức khoẻ cho 2 cháu.

Chiều 19/4, lãnh đạo Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết, đơn vị vẫn đang nỗ lực tìm người thân cho 2 bé trai đi lạc đường để đưa về cho gia đình chăm sóc.

Theo lãnh đạo Công an huyện Mai Châu, do 2 cháu không nhớ họ tên, địa chỉ chính xác nên khó xác định thân nhân.

“Hai cháu nói tiếng kinh bập bẹ, bố mất sớm, mẹ bỏ đi nên các cháu sống lang thang từ bé, không được đi học. Nếu đúng như các cháu thông tin cho chúng tôi thì các cháu đạp xe từ huyện Mường Chà đến huyện Mai Châu, rơi vào khoảng 400km”, lãnh đạo Công an huyện Mai Châu nói và cho biết, đơn vị đã kết nối lên Công an huyện Mường Chà nhưng vẫn chưa tìm được thân nhân cho 2 cháu.

Vị này cho hay, hai cháu đi theo hướng Mai Châu - Hà Nội với mục đích là xuống Hà Nội tìm mẹ. Các cháu đã đi được 2 tuần từ Mường Chà đến Mai Châu. Hiện các cháu đã được đưa về công an huyện chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Chiếc xe đạp của 2 cháu.

Trước đó, chiều 18/4, gia đình anh Hà Văn Chuẩn (ở xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình) phát hiện hai bé trai (1 cháu khoảng 13 tuổi, 1 cháu khoảng 15 tuổi) đang dắt xe đạp đi qua cổng.

Thấy 2 cháu có biểu hiện mệt mỏi, đói, khát, vợ chồng anh Chuẩn đã đưa vào nhà cho tắm rửa, thay quần áo, cắt tóc và nấu cơm cho ăn.

Biết 2 cháu đi lạc, gia đình anh Chuẩn đã liên lạc với Công an huyện Mai Châu nhờ giúp đỡ.

Ngay sau đó, Công an huyện Mai Châu đến gặp gỡ hai cháu bé. Tại đây, 2 cháu không nhớ họ tên gì, chỉ nhớ mọi người gọi cháu nhỏ là Hình, cháu lớn là Chu. Cả hai không biết ở xã nào, chỉ biết ở huyện Mường Chà (Điện Biên). 2 cháu là anh em cùng cha khác mẹ, bố là Vừ A Khư, mẹ cháu lớn tên Giàng Thị Giông, mẹ cháu nhỏ tên Thào Thị Sử.

Công an huyện Mai Châu thông báo, ai biết thông tin về người thân, gia đình hai cháu bé nói trên xin liên hệ với Công an huyện Mai Châu: 0218.3867213 hoặc cán bộ Công an huyện Mai Châu, Bùi Văn Duy theo số điện thoại 0392.204.192

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]