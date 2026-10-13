Vì sao Thắng "Ật" bị đuổi đánh nhưng vẫn bị khởi tố, bắt tạm giam?

Thắng "Ật" bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 11/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An), Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp (livestream) hình ảnh và có những lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự của công dân.

Sau đó, các hình ảnh, video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thắng để tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/9, Nguyễn Văn Thắng đến trước nhà hàng Cường Dê (phường Tây Hoa Lư), dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội. Thắng có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, khiêu khích ông Dương Văn Hưng (64 tuổi, nhân viên nhà hàng).

Sau đó, Thắng và ông Hưng xảy ra xô xát. Ông Hưng đã dùng ống nứa (dạng điếu cày) đuổi đánh Thắng. Video ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Dư luận bày tỏ sự bất bình trước những hành vi khiêu khích của Thắng "Ật" đối với ông Hưng.

Vì sao Thắng "Ật" là người bị đánh nhưng vẫn bị khởi tố hình sự?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, việc một người bị đánh không đồng nghĩa với việc người đó đương nhiên không có hành vi vi phạm pháp luật. Trong cùng một vụ việc, một người có thể bị xâm hại bởi hành vi của người khác nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm do chính mình thực hiện.

Pháp luật xem xét trách nhiệm của mỗi người dựa trên hành vi, lỗi và các dấu hiệu cấu thành tội phạm, chứ không đơn thuần căn cứ vào việc ai là người bị đánh.

Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội Gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, khoản 1 quy định người có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đối với vụ việc đang được điều tra, nếu cơ quan tiến hành tố tụng có đủ căn cứ xác định hành vi của Nguyễn Văn Thắng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm, việc xem xét trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 318 là có cơ sở.

Những lời lẽ xúc phạm, thái độ khiêu khích hoặc hành vi livestream trên mạng xã hội cần được đánh giá trong tổng thể diễn biến vụ việc, mức độ gây mất trật tự và hậu quả thực tế. Không phải mọi hành vi chửi bới, xúc phạm hoặc livestream đều đương nhiên cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong trường hợp có căn cứ áp dụng khoản 2 Điều 318, người phạm tội có thể đối diện khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Khung hình phạt này áp dụng đối với các trường hợp như phạm tội có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng hoặc tái phạm nguy hiểm.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án còn phải xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 50 Bộ luật Hình sự.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường nhấn mạnh, trong một vụ việc có nhiều người tham gia, trách nhiệm pháp lý của từng người cần được xem xét độc lập. Nếu quá trình điều tra phát hiện thêm hành vi vi phạm khác có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Hình ảnh ông Dương Văn Hưng cầm ống nứa (dạng điếu cày) đuổi đánh Nguyễn Văn Thắng trong vụ xô xát trước nhà hàng Cường Dê ở Ninh Bình. Ảnh: Cắt từ clip MXH.

Liên quan đến câu hỏi ông Dương Văn Hưng, người đã dùng ống nứa (dạng điếu cày) đuổi đánh Thắng, có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, ông Cường cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ hoàn cảnh xảy ra xô xát, hành vi của các bên, mục đích chống trả hoặc đánh trả, số lần đánh, mức độ tác động và hậu quả đối với sức khỏe của Thắng, nếu có.

Đặc biệt, cần xác định thời điểm xảy ra hành vi, Thắng có đang thực hiện hành vi xâm phạm trái pháp luật hay không, ông Hưng chống trả để ngăn chặn hành vi xâm phạm đang diễn ra hay nhằm mục đích trả đũa. Đây là những tình tiết quan trọng để xác định bản chất pháp lý của sự việc.

Theo Điều 22 Bộ luật Hình sự, phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả một cách cần thiết đối với người đang có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức. Hành vi phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

Do đó, nếu có căn cứ xác định ông Hưng chống trả một cách cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm trái pháp luật đang diễn ra, cơ quan chức năng có thể xem xét trường hợp phòng vệ chính đáng. Ngược lại, nếu hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại, người thực hiện vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Một vấn đề pháp lý khác cần xem xét là hành vi cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Theo khoản 1 Điều 135, người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với mình hoặc người thân thích của mình, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Tuy nhiên, để áp dụng điều luật này, cơ quan tiến hành tố tụng không chỉ căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể mà còn phải xác định có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân, hành vi đó có gây ra trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích có đang trong trạng thái này hay không.

Việc có lời lẽ xúc phạm, khiêu khích trước đó không đồng nghĩa với việc người bị xúc phạm đương nhiên được xác định là đang trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định của pháp luật hình sự.

Ngược lại, nếu ông Hưng có hành vi chủ động đánh trả nhằm mục đích trả đũa, sử dụng bạo lực vượt quá giới hạn pháp luật cho phép hoặc gây thương tích trong trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người này vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Việc Thắng có hành vi vi phạm pháp luật trước đó không đồng nghĩa với việc người khác được quyền sử dụng bạo lực trái pháp luật để đáp trả. Trách nhiệm của từng người phải được xem xét độc lập, dựa trên tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi cụ thể.