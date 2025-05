Mưa lớn, hàng trăm điểm có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 2 giờ đến 14 giờ ngày 23/5), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Pac Ma 214,4mm (Lai Châu); An Lạc 138,6mm (Yên Bái); Thanh Tương 134mm (Tuyên Quang); Nậm Chày 138,6mm (Lào Cai); Nà Tấu1 128,6mm (Điện Biên); Xím Vàng 109,4mm (Sơn La); Đồng Tâm 66,6mm (Hòa Bình);...

Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Mưa lớn, dồn dập trong thời gian ngắn đã gây ngập cục bộ ở nhiều tỉnh. Tại km23 quốc lộ 2 nối Tuyên Quang - Hà Giang, nước ngập hơn 50 cm, giao thông ách tắc. Nhiều tuyến đường ở TP Tuyên Quang bị chìm sâu. Tại đường Phùng Khắc Khoan, phường Minh Xuân, nước ngập quá nửa thân ôtô khiến phương tiện chết máy, trôi dạt, chính quyền phải cắm biển cấm đường.

Tại Yên Bái, mưa khiến nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm TP Yên Bái như chợ Yên Thịnh, khu công nghiệp phía Nam bị ngập, giao thông khó khăn.

Tại Lào Cai, nước lũ trên sông suối đang lên cao. Cầu Làng Giàng nối TP Lào Cai với huyện Bảo Thắng nước tràn mặt cầu, phương tiện không thể đi qua. TP Lào Cai nhiều tuyến đường cũng ngập cục bộ.

Hàng trăm điểm có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Miền Bắc đang vào mùa mưa nên lượng mưa tháng 5 cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%. Tuy nhiên, hiện tượng này không bất thường do cùng kỳ năm 2024 mưa cao hơn 30-60%. Cơ quan khí tượng kiến nghị các địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.