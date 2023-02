Vì sao lễ hội phết Hiền Quan 5 năm liên tục không còn “cướp phết”?

Lễ hội Phết Hiền Quan được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng hằng năm tại xã Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Nữ tướng Thiều Hoa cùng các Tướng lĩnh, nghĩa quân của Bà đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc Hán; giáo dục lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc. Phần được mong đợi nhất trong lễ hội là đánh phết. Sẽ có 3 quả phết và 3 quả chúi được tung ra lần lượt tại một bãi đất trống ngoài đồng cho tất cả mọi người tham dự lễ hội có cơ hội giành lấy. Theo người dân quan niệm, nếu ai cướp hoặc động được vào quả phết sẽ mang lại may mắn cả năm đó. Do đó, mỗi năm, rất đông người đổ về tham gia vào phần đánh phết. Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng người tham dự quá đông và thường xuyên xảy ra xô xát, giẫm đạp, đánh nhau. Người tham gia đánh phết xé rào, vượt qua sự ngăn cản của lực lượng an ninh vào sân phết tạo khung cảnh hỗn loạn, phản cảm nên phần hội này tạm bị “tuýt còi”.