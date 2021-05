Vi phạm phòng chống COVID-19, nhiều xe khách vừa vào TP.HCM đã bị phát hiện

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 18:48 PM (GMT+7)

Nhiều ô tô chở khách vào TP.HCM vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh đã bị lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 lập biên bản xử phạt.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 20:22 26/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc26/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca mới hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong

Lực lượng chức năng đo thân nhiệt hành khách tại chốt kiểm soát COVID-19 ở chân cầu Phú Cường (huyện Củ Chi), giáp tỉnh Bình Dương.

Chiều ngày 26/5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, sáng 26/5, tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực cao tốc Long Thành – Dầu Giây (Trạm thu phí Long Phước), Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp Long An), Quốc lộ 1 (ngã Ba Làng, giáp Long An), lực lượng chức năng đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính 9 ô tô chở khách về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ngoài ra, PC08 cho biết tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp Bình Dương), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng đã phát hiện 2 người Trung Quốc không rõ lai lịch nên đã bàn giao 2 người này cho Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức) thụ lý, giải quyết.

Theo PC08, từ ngày 25/5 đến trưa 26/5, lực lượng chức năng tại 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã kiểm soát 6.629 phương tiện (trong đó có 6.540 ôtô, 89 môtô); kiểm tra 21.851 người (trong đó có 42 người nước ngoài). Kết quả xử lý lập biên bản 9 trường hợp, nhắc nhở 1 trường hợp và cưỡng chế 10 trường hợp; tổng số người kiểm tra thân nhiệt là 21.851 người; khai báo y tế 431 trường hợp.

Nguồn: http://danviet.vn/vi-pham-phong-chong-covid-19-nhieu-xe-khach-vua-vao-tphcm-da-bi-phat-hien-5020...Nguồn: http://danviet.vn/vi-pham-phong-chong-covid-19-nhieu-xe-khach-vua-vao-tphcm-da-bi-phat-hien-50202126518492442.htm