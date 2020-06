Vi phạm đạo đức lối sống, nữ Bí thư Huyện đoàn bị khai trừ ra khỏi Đảng

Do vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Huyện đoàn Yên Định (Thanh Hóa), đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa thi hành quyết định khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 13-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Thông báo số 377-TB/UBKTTU về Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Yên Định, do vi phạm đạo đức, lối sống.

Theo thông báo, ngày 4-5, Huyện ủy Yên Định có Tờ trình số 90-TTr/HU đề nghị nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Đoàn kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của bà Nguyễn Thị Hà đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hà.

Trước đó, do nghi ngờ bà Nguyễn Thị Hà là vợ mình vi phạm Luật hôn nhân và gia đình nên ông T.X.C. (ngụ thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) đã làm đơn tố cáo cơ quan chức năng.

Trong đơn tố cáo, ông C. cho biết năm 2006, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Hà. Việc kết hôn của hai người xuất phát từ tình yêu, hai bên tự nguyện. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông C. có với nhau 3 đứa con. Tuy nhiên, 2 trong số 3 người con không phải là con của ông C.

