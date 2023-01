VFF trả vé chung kết AFF Cup 2022, thị trường "chợ đen" nhộn nhịp

Hàng dài xếp hàng chờ nhận vé ở trụ sở VFF ngày 12/1 (ảnh Tiểu Yến)

So với các lượt trận vòng bảng và bán kết, sức hút của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đang nóng lên rất nhanh. Ngay từ thời điểm mở bán vé trực tuyến ngày 10/1, vé xem trận chung kết trên sân Mỹ Đình đã được nhiều người “săn lùng”. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, toàn bộ vé online đã hết sạch. Rất nhiều người hâm mộ không thể mua vé vì nhiều lý do, trong đó có nhiều trường hợp không thể thanh toán qua ứng dụng. Do vậy, đây là thời cơ để các phe vé hoạt động.

Theo ghi nhận sáng 12/1, thị trường vé chợ đen diễn ra khá nhộn nhịp. Giá vé chợ đen đang bị đẩy lên rất cao so với giá gốc. Cụ thể, vé 400.000 đồng/vé được bán với giá 1,6 triệu - 1,8 triệu/cặp. Các mệnh giá khác cũng tăng đáng kể, vé 600.000 đồng/vé tăng lên 2 triệu - 2,2 triệu đồng/cặp, mệnh giá 800.000 đồng/vé tăng 3 triệu - 3,2 triệu đồng/cặp. Trong khi đó, giá vé 1 triệu đồng/vé đã chạm mức 4,5 triệu đồng/cặp.

Vé chung kết AFF Cup 2022 ngoài thị trường chợ đen bị đẩy lên cao nhiều lần (ảnh Tiểu Yến)

Càng đến gần thời điểm diễn ra trận chung kết lượt đi, giá vé xem trận Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình càng có dấu hiệu tăng lên. Con số trên chưa dừng lại khi những người mua đi bán lại và phe vé vẫn tiếp tục thổi giá lên cao. Cũng trong sáng 12/1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành trả vé cho người hâm mộ đã mua thông qua hình thức trực tuyến. Hàng nghìn người xếp hàng dài trước cổng sân vận động Mỹ Đình để chờ nhận vé.

Theo ghi nhận, có rất đông phe vé tập trung ở khu vực này để chèo kéo, đề nghị mua lại vé gốc từ người hâm mộ. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ thu hút người hâm mộ trong nước mà còn nhận được sự quan tâm rất lớn của truyền thông Đông Nam Á, Hàn Quốc… Đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Theo lịch, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/1 trên sân Mỹ Đình.

Nguồn: https://tienphong.vn/vff-tra-ve-chung-ket-aff-cup-2022-thi-truong-cho-den-nhon-nhip-post1502790.tpo