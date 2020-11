Vài phút lơ đãng, khách đi máy bay bị chôm ngay điện thoại đang sạc pin

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 14:49 PM (GMT+7)

Một nam hành khách bị mất trộm điện thoại khi đang sạc pin trong khu vực cách ly.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, mới đây, một hành khách bất ngờ phát hiện chiếc điện thoại đã không cánh mà bay khi đang cắm sạc trên bạn sạc điện thoại tại khu vực cách ly, nhà ga quốc nội, Cảng HKQT Đà Nẵng.

Ngay lập tức, anh này đã báo cáo sự việc tới an ninh sân bay. Thông qua hệ thống camera “giăng mắc” khắp mọi nơi, an ninh sân bay Đà Nẵng đã nhanh chóng phát hiện vị khách tắt mắt. Tuy nhiên thời điểm đó, anh này đã lên máy bay đi TP.HCM.

Không chịu “đầu hàng”, an ninh sân bay Đà Nẵng đã nhanh chóng thông tin tới an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị phối hợp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, căn cứ theo đặc điểm nhận dạng, đội an ninh cơ động sân bay Tân Sơn Nhất đã có mặt ngay khi máy bay vừa hạ cánh và mời vị khách tham lam về làm rõ. Tại đây, nam hành khách (tên Trần Hoàng Vũ) đã khai nhận đã lấy chiếc Iphone 6S Plus màu bạc của hành khách khác đang cắm sạc tại bàn sạc và bỏ vào túi xách lên máy bay đi vào TPHCM. An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và bàn giao cho nhà chức trách hàng không tại Tân Sơn Nhất xử phạt theo quy định.

Được biết, căn cứ theo Nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nam hành khách tắt mắt có thể bị phạt tới 10 triệu đồng.

Nếu không chấp hành nộp phạt, những hình thức mạnh tay hơn của nhà chức trách sẽ được đưa ra, trong đó có việc cấm bay.

“Chiếc điện thoại cũ chẳng đáng giá bao nhiêu, chỉ còn khoảng 2 - 3 triệu đồng. Vì lòng tham mà anh này có thể bị phạt tới 10 triệu đồng. Trong sân bay, chỗ nào cũng có “mắt thần”, đừng dại mà tham lam”, một người chứng kiến vụ việc bình luận.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vai-phut-lo-dang-khach-di-may-bay-bi-chom-ngay-dien-thoai-dang-sac-p...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vai-phut-lo-dang-khach-di-may-bay-bi-chom-ngay-dien-thoai-dang-sac-pin-d486301.html