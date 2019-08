Ước mơ còn dang dở của Trưởng Công an xã hi sinh khi giúp dân chống lũ

Thứ Hai, ngày 05/08/2019 16:00 PM (GMT+7)

Dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng anh Súa vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học tập và hi sinh khi chỉ còn vài tháng nữa, người cán bộ này hoàn thành khóa học Đại học tại chức.

Liên quan đến trường hợp một Trưởng Công an xã hi sinh khi giúp dân chống lũ, ngày 5/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho anh Thao Văn Súa (SN 1986, Trưởng Công an xã Nhi Sơn).

Anh Thao Văn Súa khi còn trên cương vị công tác.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, anh Thao Văn Súa sinh ra và lớn lên ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn. Anh Súa có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn khi có 3 con nhỏ, cháu lớn nhất sinh năm 2000, cháu nhỏ nhất mới sinh năm 2007 trong khi bố mẹ anh đã cao tuổi, mọi sinh hoạt, chi tiêu đều dựa vào đồng lương trưởng công an xã của anh Súa. Là một người ham học hỏi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, dù điều kiện gia đình khó khăn, anh Súa vẫn quyết tâm theo con đường học tập để có thể cống hiến cho quê hương. Đam mê nghề công an, anh Súa xung phong tham gia lực lượng Công an xã Nhi Sơn.

Năm 2010, Thao Văn Súa được bầu làm Phó trưởng Công an xã Nhi Sơn. Đến năm 2014, anh tiếp tục theo học lớp Trung cấp Công an xã và được bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Nhi Sơn vào tháng 1/2018.

Công an tỉnh Thanh Hóa cùng người dân xã Nhi Sơn đánh giá vị Trưởng Công an xã Nhi Sơn là một cán bộ gương mẫu, sống hòa đồng, gần gũi với nhân dân. Năm 2017, anh Súa tham gia học đại học tại chức chuyên ngành Quản lý Nhà nước tại trường Đại VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa. Khi chỉ còn ít tháng nữa, anh Súa sẽ hoàn thành các nội dung chương trình học để nhận tấm bằng Đại học như ước mơ thuở nhỏ, thế nhưng ước mơ vẫn mãi còn dang dở.

Ông Lương Văn Xích, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn cho biết bản Pá Hộc nằm cách trung tâm xã khoảng 7 km, cung đường di chuyển chủ yếu là đường rừng, cả bản có 121 hộ thì có tới 92 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm, phải di dời. Từ ngày 2/8, anh Thao Văn Súa đã đến từng nhà vừa tuyên truyền vận động, vừa trực tiếp tham gia sơ tán người và di dời tài sản của nghiều người dân trong bản đến nhà văn hóa và trường Tiểu học Nhi Sơn để tránh trú.

Anh Thao Văn Súa (phải) trong cuộc sống đời thường.

Đến khoảng 17h30 chiều 3/8, khi chỉ còn vài hộ ở xa nên đến tối mặc dù trời mưa rất to, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về, nhưng anh Súa vẫn tiếp tục đến vận động họ sớm di dời đến nơi an toàn. Khi đến khu vực trường Tiểu học Nhi Sơn thì bất ngờ bị lũ tràn về cuốn trôi và bị đất đá sạt lở vùi lấp. Nhiều nỗ lực tìm kiếm, mãi đến sáng 4/8, lực lượng chức năng và người dân mới tìm thấy thi thể anh bị vùi trong đất đá.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Lò Đức Minh, Trưởng Công an huyện Mường Lát cho hay đơn vị đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Mường Lát phối hợp với xã Nhi Sơn và gia đình tổ chức mai táng cho anh Thao Văn Súa chu đáo. Đồng thời, Công an huyện Mường Lát sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để đề xuất các cấp, các ngành quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho anh Súa theo đúng quy định.