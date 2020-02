Tung tin sai sự thật về dịch Corona một cách ngớ ngẩn, vẫn nhận được "bão" like

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 22:01 PM (GMT+7)

Trong khi cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra đang được Chính phủ, người dân hết sức quan tâm thì ở hướng ngược lại, một số người sử dụng mạng xã hội lại lan truyền những thông tin ngớ ngẩn, sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp xử lý những trường hợp đăng tin thất thiệt, sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona gây ra trên các nền tảng mạng xã hội.

Tính đến ngày 11/2, tại Việt Nam đã phát hiện 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona, trong đó đã có 6 ca được các y, bác sĩ trên cả nước điều trị khỏi bệnh. Đáng nói, trong khi cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp đang được Chính phủ, người dân hết sức quan tâm thì ở hướng ngược lại, một số người đã sử dụng mạng xã hội lan truyền những thông tin ngớ ngẩn, sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Chính phủ và người dân cả nước tích cực tham gia cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Tung tin ma túy đặc trị virus Corona

Ngày 11/2, Công an thị xã Sơn Tây, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.Đ (17 tuổi; trú tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây) số tiền 6.250.000 đồng do có hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội đồng thời yêu cầu bố mẹ N.Đ có mặt tại buổi làm việc để làm cam kết con em mình không tái phạm lại hành vi nói trên.

Trước đó, tài khoản facebook của N.Đ đăng tải nội dung: Ma túy chữa được bệnh do virus Corona. Ngay sau khi đăng tin thất thiệt, N.Đ đã bị lực lượng chức năng triệu tập đến trụ sở để làm việc.

Nội dung sai sự thật mà N.Đ đăng tải trên mạng xã hội

Tung tin dịch Ebola hoành hành giữa tâm điểm cuộc chiến chống Corona

Cũng trong ngày 11/2, Công an TP.Hà Nội thông tin Công an huyện Ba Vì, TP.Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với P.T (SN 1985, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội facebook.

Tin đồn Ebola hoành hành ở Ba Vì do P.T đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an huyện Ba Vì trong quá trình rà soát đã phát hiện bài đăng có nội dung sai sự thật về dịch Ebola. Cụ thể, một tài khoản facebook đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh trong nhóm “Hội Đồng Hương Ba Vì” với nội dung: “Dịch epola đang hoành hành tại ba vì… Hiện tại trường mầm non, cấp 1, cấp 2 xã cẩm lĩnh đã được nghỉ học trong vòng 1 tuần trong thời gian dịch epola đang diễn biến phức tạp”.

Công an huyện Ba Vì xác định chủ tài khoản facebook nói trên là P.T. Tại cơ quan Công an, T thừa nhận việc đưa thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh do T tự nghĩ ra để gây sự chú ý trên mạng. T đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Cô gái tung tin đồn ăn trứng luộc diệt được virus Corona

Cùng ngày 11/2, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt Lường Thị Lả (SN 1995, quê ở huyện Điện Biên Đông, hiện lấy chồng ở tỉnh Vĩnh Phúc).

Lả chính là cô gái tung tin đồn thất thiệt với nội dung “ăn trứng luộc diệt được virus Corona”.

Thông tin ăn trứng luộc chữa bệnh do Corona gây ra do Lả đăng tải

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an huyện Điện Biên Đông đã cử cán bộ trực tiếp về Vĩnh Phúc làm việc với Lả đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính Lường Thị Lả số tiền10 triệu đồng. Cô gái này đã nộp phạt và hứa không tái phạm.

"Câu" like ngớ ngẩn

Tính đến ngày 11/2, các cơ quan chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp đăng thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận về dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona gây ra. Trước 3 trường hợp nói trên, cá biệt có những trường hợp tung tin sai sự thật một cách ngớ ngẩn, hoang đường nhưng vẫn nhận được hàng trăm lượt tương tác trên mạng xã hội.

Có thể “điểm danh” một số tin đồn thất thiệt mà chủ nhân đã bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý như việc “hoang tin Bệnh viện Chợ Rẫy có 33 người chết vì Corona" hay thông tin “phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc” khiến nhiều người… chẳng biết đâu mà lần.

Một số cá nhân bị xử lý hành chính cũng thừa nhận bản thân tung tin đồn thất thiệt để "câu" view, "câu" like như trường hợp Nguyễn Công Hoàng (28 tuổi, huyện Tiên Du) và Vũ Quỳnh Mai (25 tuổi, TP.Bắc Ninh, cùng tỉnh Bắc Ninh) bị cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt mỗi người 12,5 triệu đồng.

CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM/TỬ VONG/KHỎI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS CORONA (Tính đến 22h00 ngày 11/2/2020) Ngày Việt Nam Trung Quốc Thế giới Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh 11/2 15 0 6 42.667 1.016 4.286 43.143 1.018 4.336 10/2 14 0 6 40.197 908 3.619 40.653 910 3.665 9/2 14 0 3 37.234 812 2.930 37.609 814 2.970 8/2 13 0 3 34.611 723 2.363 34.958 725 2.397 7/2 13 0 3 31.210 637 1.747 31.535 639 1.778 6/2 12 0 3 28.093 564 1.406 28.365 566 1.428 5/2 10 0 3 24.399 491 1022 24.642 493 1039 4/2 10 0 3 20.409 425 765 20.704 427 776 3/2 8 0 2 17.302 361 486 17.488 362

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tung-tin-sai-su-that-ve-dich-corona-mot-cach-ngo-ngan-van-nha...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tung-tin-sai-su-that-ve-dich-corona-mot-cach-ngo-ngan-van-nhan-duoc-bao-like-1057930.html