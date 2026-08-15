Từ vụ viết thư tuyệt mệnh giả dọa chồng, đăng ký kết hôn chỉ để… cho vui: “Mạng xã hội không phải nơi để câu view"

Viết thư tuyệt mệnh giả dọa chồng hay đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để… cho vui: Hành động vi phạm pháp luật

Mới đây, vụ người phụ nữ để lại giày dép, giấy nhắn "vớt xác" trên cầu để doạ chồng khiến nhiều người tưởng đã nhảy cầu tự tử và vụ cô gái 26 tuổi đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để “cho vui” khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi bỡn cợt, tai hại...

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là những hiện tượng đáng báo động về nhận thức pháp luật và trách nhiệm xã hội của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội hiện nay.

Người phụ nữ bỏ lại dép, mẩu giấy nhắn trên cầu rồi bồng con đi chơi khiến nhiều người được phen tá hỏa. Ảnh chụp màn hình

Theo luật sư Cường, mạng xã hội là môi trường mở, nơi mọi thông tin được lan truyền với tốc độ rất nhanh. Bởi vậy, pháp luật Việt Nam yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân khi cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng phải bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan; không được đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

"Trong thực tế, không ít trường hợp đã lợi dụng mạng xã hội để tạo dựng các tình huống giả, dàn dựng sự việc, sử dụng hình ảnh hoặc thông tin không đúng sự thật nhằm thu hút sự chú ý của dư luận, tăng lượng tương tác, tăng lượt theo dõi, quảng bá hình ảnh cá nhân hoặc phục vụ các mục đích thương mại khác", luật sư Cường nói.

TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng: “Mạng xã hội không phải nơi để dàn dựng thông tin câu view hay đánh bóng tên tuổi bằng câu chuyện giả”. Ảnh: Gia Khiêm

Dưới góc độ pháp lý, những hành vi này không chỉ làm méo mó môi trường thông tin mà còn gây lãng phí nguồn lực xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng đối với các thông tin thực sự cần được hỗ trợ hoặc cứu giúp. Đối với vụ việc người phụ nữ để lại giày dép, thư tuyệt mệnh giả trên cầu khiến nhiều người lo ngại có người tự tử, lực lượng chức năng phải vào cuộc xác minh, tìm kiếm, nếu kết quả xác minh cho thấy đây là hành vi cố ý tạo dựng thông tin giả nhằm gây chú ý hoặc phục vụ mục đích cá nhân thì người thực hiện có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

"Hành vi cung cấp thông tin giả, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm", luật sư Cường phân tích.

Tương tự, trường hợp đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để “cho vui” cũng cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính điện tử. Chuyển đổi số được thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nếu người dân lợi dụng các nền tảng số, cung cấp thông tin không đúng mục đích, không trung thực hoặc thực hiện các thủ tục hành chính một cách tùy tiện thì không chỉ làm giảm hiệu quả của hệ thống mà còn có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý trong những trường hợp cụ thể.

“Mạng xã hội không phải nơi để dàn dựng thông tin câu view hay đánh bóng tên tuổi bằng câu chuyện giả”

Theo TS. Đặng Văn Cường, Luật An ninh mạng năm 2025 và các văn bản pháp luật liên quan đều quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng không gian mạng. Các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, thông tin gây hoang mang dư luận, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, cô gái nói rằng do bồng bột nên "trêu đùa", xin hủy đăng ký. Ảnh chụp màn hình

"Tùy thuộc tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp hành vi nghiêm trọng, gây hậu quả lớn hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường lý giải.

Luật sư cũng nêu ra dẫn chứng cụ thể, trong thực tiễn thời gian qua, nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Đối với những hành vi có tính chất nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về các tội danh như: Tội vu khống; Tội làm nhục người khác; Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hoặc các tội danh liên quan đến việc đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông tùy từng trường hợp cụ thể. Mức hình phạt đối với một số tội danh này có thể lên tới nhiều năm tù giam.

Luật sư Cường cho rằng, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, việc tạo ra hình ảnh, video, âm thanh giả mạo ngày càng dễ dàng. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức pháp luật, kỹ năng số và trách nhiệm xã hội của mình. Không nên vì mục đích nổi tiếng, câu view, câu like hoặc tìm kiếm lợi ích vật chất trước mắt mà tạo dựng các câu chuyện giả, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc sử dụng hình ảnh gây hiểu nhầm cho cộng đồng.

“Mạng xã hội là môi trường để kết nối, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực, không phải là nơi để đánh đổi niềm tin xã hội bằng những thông tin giả tạo. Mỗi người dùng internet cần hiểu rằng một cú nhấp chuột, một bài đăng hay một đoạn video tưởng chừng vô hại cũng có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý rất nghiêm trọng nếu nội dung đó không trung thực hoặc gây ảnh hưởng xấu đến xã hội”, TS.LS Cường nhấn mạnh.