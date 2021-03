Từ nay đến ngày 1-7, những ai cần làm thẻ CCCD gắn chip?

Thứ Hai, ngày 15/03/2021 07:52 AM (GMT+7)

Theo Bộ Công an, từ nay đến ngày 1-7 có ba nhóm đối tượng cần làm thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Bộ Công an đặt mục tiêu trước ngày 1-7-2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD theo mẫu mới (có gắn chip điện tử) cho người dân trên toàn quốc.

Riêng tại 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh), Bộ Công an yêu cầu trước ngày 30-4-2021 phải cấp CCCD gắn chip cho một nửa số dân cư trú ở các địa phương này.

Thực hiện mục tiêu trên, nhiều ngày qua, lực lượng công an một số tỉnh, thành liên tục tăng giờ làm, thậm chí trực ca đêm để làm thủ tục cấp CCCD.

Vì sao phải cấp 50 triệu thẻ CCCD trước 1-7?

Do số lượng và thời hạn Bộ Công an đưa ra, nhiều ý kiến đang hiểu chưa đúng rằng trước ngày 1-7 tất cả người dân sẽ phải được cấp CCCD gắn chip. Điều này dẫn tới một số nơi xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi làm thủ tục.

Tuy nhiên, đây là mốc thời gian để lực lượng công an hoàn thành khối lượng công việc mà lãnh đạo Bộ Công an triển khai, chứ không phải quy định toàn bộ người dân phải được cấp thẻ CCCD gắn chip.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD đang là hai dự án lớn được Bộ Công an song song thực hiện. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam như họ tên, giới tính, quê quán, nơi ở, số định danh cá nhân... Các thông tin này được số hóa, lưu trữ và quản lý bằng công nghệ thông tin.

Theo dự kiến, tháng 7-2021 tới đây, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức hoàn thiện, kết nối với dự án CCCD. Đây cũng là lý do Bộ Công an đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1-7.

Ai phải được cấp CCCD gắn chip trước ngày 1-7?

Dù số lượng CCCD gắn chip cần cấp trước ngày 1-7 là rất lớn nhưng không có nghĩa bất cứ ai cũng phải đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip ngay lập tức.

Bộ Công an cho biết sẽ ưu tiên cấp CCCD gắn chip cho các trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD; người đã được cấp CMND chín số; người đã được cấp CCCD 12 số, CCCD có mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin... Những người thuộc diện này cần thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang CCCD gắn chip.

Đối với các trường hợp là công dân đã được cấp CMND 12 số, CCCD gắn mã vạch mà còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, Bộ Công an khẳng định các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn.

Như vậy, người dân nếu không thuộc các trường hợp ưu tiên thì có thể thực hiện việc cấp đổi sang CCCD mẫu mới sau ngày 1-7, chưa nên vội ồ ạt đi làm ngay, tránh quá tải cho máy móc và lực lượng công an làm thủ tục cấp CCCD.

Công an TP Hà Nội bố trí thành nhiều ca cấp CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh: UYÊN TRANG

Tạm trú có được cấp CCCD gắn chip ở TP.HCM?

Theo quy định hiện hành, các trường hợp làm thủ tục cấp CCCD lần đầu, chuyển từ CMND chín số sang CCCD gắn chip sẽ phải về địa phương nơi có hộ khẩu thường trú để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Tuy nhiên, khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thiện đồng bộ trên toàn quốc và kết nối với dự án CCCD như đã nêu, người dân có thể làm thủ tục đổi, cấp CCCD gắn chip ở bất cứ đâu.

Hiện nay, tại TP.HCM, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM, PC06 - Công an TP.HCM sẽ đổi CCCD gắn chip cho công dân tạm trú trên địa bàn TP.HCM với điều kiện công dân đó có thông tin đầy đủ trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khi đi làm CCCD cần mang theo gì?

Hiện nay, thông tin cư dân đã được ngành công an thu thập với trên 95% dân số, do vậy khi đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip, người dân không phải điền vào tờ khai, chỉ cần chụp ảnh, lăn tay, kiểm tra thông tin và xác nhận vào bản in do công an cấp.

Khi đi làm CCCD gắn chip, công dân cần mang theo CMND đã được cấp trước đó và các giấy tờ hợp pháp xác nhận việc có thay đổi thông tin công dân nếu sự thay đổi này chưa được cập nhật trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp hộ khẩu không trùng thông tin với CMND, CCCD hoặc hộ khẩu không có ngày tháng năm sinh thì người đi làm CCCD gắn chip cần mang theo giấy khai sinh.

TP.HCM: Đã thu nhận gần 129.000 hồ sơ TP.HCM hiện có gần 4,2 triệu nhân khẩu thường trú và tạm trú, người từ 14 tuổi trở lên nằm trong diện cấp CCCD. Tính đến ngày 10-3, Công an TP đã thu nhận gần 129.000 hồ sơ cấp đổi CCCD gắn chip cho người dân. Thời gian tới, Công an TP đề ra chỉ tiêu cấp khoảng 98.000 hồ sơ/ngày. Để đạt được mục tiêu này, Công an TP đã kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng trang bị thêm các phương tiện, thiết bị phục vụ yêu cầu công tác. Với những trường hợp ưu tiên cấp CCCD đã được các quận thông báo thì người dân nên thu xếp đi làm. Theo ghi nhận từ ngày 11-3, sau khi nâng cấp máy móc hoàn thiện, Phòng PC06 và công an các quận, huyện tiếp dân từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả ngày trong tuần nhằm đảm bảo tiến độ cấp CCCD có gắn chip cho người dân thường trú trước ngày 1-7. LÊ THOA

