Từ chiếc ô tô 'lạ' trong đêm, công an cứu tài xế có dấu hiệu đột quỵ

Ngày 10-9, tin từ Công an xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng công an xã vừa cứu giúp một tài xế có dấu hiệu đột quỵ.

Công an xã Krông Búk cứu giúp tài xế có dấu hiệu bị đột quỵ. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, lúc 2 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Krông Búk nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân về việc ô tô 81A-111.39 dừng bên lề đường với các biểu hiện lạ. Trong đó, tài xế là một người đàn ông lớn tuổi, có biểu hiện loạng choạng, mất thăng bằng.

Nhận được tin báo, Công an xã Krông Búk nhanh chóng đến hiện trường, đưa ô tô vào vị trí an toàn. Qua kiểm tra nhanh, Công an xã Krông Búk nhận thấy tài xế có dấu hiệu đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Trước tình hình đó, Đại úy Phạm Mạnh Cường và Trung úy Ngô Xuân Đức (Công an xã Krông Búk) cùng một người dân đã đưa tài xế vào Trạm Y tế xã Krông Búk để sơ cứu.

Tại đây, bác sĩ nhận định tài xế có dấu hiệu đột quỵ và yêu cầu chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Do thời gian gấp rút, hai cán bộ Công an xã Krông Búk đã phối hợp cùng bác sĩ đưa tài xế đến bệnh viện kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Tài xế gặp nạn được Công an xã Krông Búk hỗ trợ là ông VĐN (65 tuổi, ngụ phường Pleiku, Gia Lai).

Hiện, ông N đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.