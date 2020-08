Trực tiếp Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Từ 6h sáng 14/8, tại khu vực cổng và các tuyến đường gần Nhà tang lễ Quốc gia, lực công an, cảnh sát giao thông đã gác chốt, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Lực lượng an ninh có mặt từ sớm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng Nhà tang lễ Quốc gia

Xe cứu hoả được điều đến đi vào phí trong khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông

CSGT phân luồng giao thông các tuyến đường gần Nhà tang lễ

Một số vị trí được trang bị thêm hàng rào để đảm bảo an toàn giao thông

Lực lượng công an đang điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân ở ngã tư Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc