Trưa 5/9, Hà Nội ghi nhận thêm 40 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 13:25 PM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận 40 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 29 ca tại khu cách ly, 10 ca tại khu phong tỏa, 1 ca tại cộng đồng. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.

công bố hôm qua TỔNG +9.521 506.912 12.758 347 1 TP.HCM +4.104 245.188 10.099 256 2 Bình Dương +2.485 128.893 1.059 45 3 Đồng Nai +992 27.306 245 5 4 Long An +544 24.329 298 9 5 Tiền Giang +148 10.438 285 5 6 Tây Ninh +137 5.481 17 0 7 Kiên Giang +125 1.800 12 0 8 Đồng Tháp +120 7.344 163 6 9 Quảng Bình +110 739 0 0 10 Bình Thuận +99 2.543 25 0 11 Cần Thơ +76 4.214 74 4 12 Đắk Lắk +73 1.192 7 2 13 Bình Phước +62 616 6 1 14 Hà Nội +52 3.722 50 1 15 Khánh Hòa +51 6.782 74 5 16 Đà Nẵng +47 4.524 44 4 17 Bà Rịa - Vũng Tàu +39 3.634 32 0 18 An Giang +35 2.136 7 0 19 Nghệ An +32 1.624 5 1 20 Phú Yên +29 2.724 30 0 21 Quảng Ngãi +23 745 0 0 22 Thừa Thiên Huế +22 702 11 0 23 Sóc Trăng +21 945 22 0 24 Bạc Liêu +15 176 0 0 25 Trà Vinh +14 1.335 13 0 26 Gia Lai +12 502 0 0 27 Sơn La +9 219 0 0 28 Thanh Hóa +8 333 1 0 29 Bình Định +7 745 8 0 30 Vĩnh Long +7 2.078 53 1 31 Cà Mau +6 166 2 1 32 Lâm Đồng +5 249 0 0 33 Ninh Thuận +3 734 7 0 34 Bắc Ninh +3 1.865 14 0 35 Bến Tre +2 1.783 64 0 36 Thái Bình +1 75 0 0 37 Lạng Sơn +1 205 1 0 38 Hà Tĩnh +1 443 3 0 39 Đắk Nông +1 301 0 0 40 Hà Giang 0 28 0 0 41 Điện Biên 0 61 0 0 42 Phú Thọ 0 22 0 0 43 Thái Nguyên 0 15 0 0 44 Yên Bái 0 3 0 0 45 Quảng Ninh 0 7 0 0 46 Bắc Kạn 0 5 0 0 47 Lai Châu 0 1 0 0 48 Tuyên Quang 0 2 0 0 49 Kon Tum 0 25 0 0 50 Hòa Bình 0 16 0 0 51 Hải Dương 0 167 1 0 52 Lào Cai 0 102 0 0 53 Ninh Bình 0 79 0 0 54 Quảng Nam 0 482 4 1 55 Hậu Giang 0 457 2 0 56 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 57 Bắc Giang 0 5.819 14 0 58 Hải Phòng 0 27 0 0 59 Hưng Yên 0 277 1 0 60 Hà Nam 0 77 0 0 61 Quảng Trị 0 125 1 0 62 Nam Định 0 52 1 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 05/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 21.523.792 Số mũi tiêm hôm qua 377.108

40 ca dương tính với SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội ghi nhận trưa nay phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (15); Hai Bà Trưng (7); Thanh Trì (6); Hoài Đức (5); Hoàng Mai (2); Đống Đa (2); Ba Đình (1); Đan Phượng (1); Hoàn Kiếm (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (39); Sàng lọc khu vực nguy cơ cao (1).

1 ca cộng đồng ghi nhận tại huyện Thanh Trì, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao.

Thông tin cụ thể 40 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận trưa nay (chưa được Bộ Y tế công bố) như sau:

Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (1 bệnh nhân)

H.T.D, Nữ, sinh năm 1984. Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao ngày 4/9 và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (39 bệnh nhân)

T.T.T.B, Nữ, sinh năm 1963. Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân (BN) sống trong khu vực phong tỏa từ, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 31/8, xuất hiện triệu chứng được chuyển vào cách ly tại BV Đống Đa. Ngày 4/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

T.T.H, Nữ, sinh năm 1940. Địa chỉ: Phương Mai, Đống Đa. BN là F1. Ngày 30/8 có triệu chứng mệt, được chuyển viện Lão Khoa TW khám cấp cứu (được cách ly tại khu riêng, làm xét nghiệm test nhanh âm tính), sau đó được chuyển BV Đống Đa cách ly điều trị do có yếu tố dịch tễ. Ngày 4/9, bệnh nhân được BV Đống Đa được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính.

L.A.Q, Nam, sinh năm 1985. Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Dịch tễ, bệnh nhân làm nghề shipper tự do. BN là F1 (ngày 27/8 có vào quán cơm cạnh tổng kho 216 Phan Trọng Tuệ uống nước, có tiếp xúc gần chủ quán là F0) sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Vĩnh Quỳnh. Đến ngày 4/9 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

T.T.X, Nữ, sinh năm 1985. Địa chỉ: An Thượng, Hoài Đức. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa thuộc xóm Ngò, Thôn An Hạ, An Thượng, đã có xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 03/9 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ tại khu vực phong tỏa cho kết quả nghi ngờ, ngày 04/9 được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

N.V.B, Nam, sinh năm 1985.

N.A.T, Nam, sinh năm 2011

3 bệnh nhân số 4, 5, 6 có địa chỉ tại An Thượng, Hoài Đức. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa thuộc xóm Ngò, Thôn An Hạ, An Thượng, đã có xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 3/9 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ tại khu vực phong tỏa cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/9 được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

N.T.N, Nữ, sinh năm 1961. Địa chỉ: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1. Ngày 3/9 bệnh nhân đến khám và cách ly tại bệnh viện Thanh Nhàn, được lấy mẫu và có kết quả dương tính ngày 4/9

N.T.P, Nữ, sinh năm 1958

N.B.T, Nam, sinh năm 1988

N.T.A, Nữ, sinh năm 1989

N.N.V, Nữ, sinh năm 2007

N.T.V, Nữ, sinh năm 2012

5 bệnh nhân (từ số 8-12) có địa chỉ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1. Ngày 3/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (BV Thanh Nhàn thực hiện).

13. B.T.H, Nữ, sinh năm 1989. Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 27/8 bệnh nhân chuyển dạ được chuyển vào BV Thanh Nhàn (trước đó đã xét nghiệm 2 lần âm tính); có kết quả xét nghiệm ngày 2/9 dương tính do BV thực hiện.

14. N.T.P, Nam, sinh năm 2005. Địa chỉ: Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1, đã được chuyển cách ly tập trung. Ngày 4/9 có sốt, ho, được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

15. B.Đ.T, Nam, sinh năm 1982. Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung, ngày 3/9 được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

16. N.T.B, Nữ, sinh năm 1957. Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1. Ngày 3/9 được chuyển cách ly tập trung, ngày 4/9 có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

17. L.M.T, Nữ, sinh năm 1987

18. N.H, Nam, sinh năm 1995

19. T.M.A, Nữ, sinh năm 2017

20. P.T.N, Nam, sinh năm 1970

21. P.T.A, Nữ, sinh năm 1994

22. B.M.Đ, Nam, sinh năm 2007

23. B.Đ.H, Nam, sinh năm 2004

24. Đ.T.H, Nữ, sinh năm 1976

25. T.N.B.Q, Nữ, sinh năm 2014

26. T.T.H, Nam, sinh năm 1980

27. T.T.H, Nữ, sinh năm 2004

10 bệnh nhân (từ số 18-27) có địa chỉ ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. 10 bệnh nhân là F1 hoặc sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

28. N.T.B, Nữ, sinh năm 1956. Địa chỉ: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 05/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

29. V.K.T, Nữ, sinh năm 2005. Địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

30. T.V.C, Nam, sinh năm 1957. Địa chỉ: Tân Lập, Đan Phượng. Bệnh nhân là F1. Ngày 30/8 được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 4/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

31. T.Đ.N, Nam, sinh năm 1991. Địa chỉ: Phúc Xá, Ba Đình. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 4/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

32. L.Đ.M, Nam, sinh năm 2006

33. L.Đ.C, Nam, sinh năm 1956

2 bệnh nhân (số 32, 33) có địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã xét nghiệm âm tính trước đó, ngày 5/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

34. Đ.T.H, Nữ, sinh năm 1992.

35. T.K.N, Nữ, sinh năm 2020

2 bệnh nhân (số 34, 35) có địa chỉ ở An Thượng, Hoài Đức. 2 bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

36. N.M.T, Nam, sinh năm 1966. Địa chỉ: Giáp Bát, Hoàng Mai.Bệnh nhân là F1, đã được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung, ngày 4/9 được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

37. B.T.S, Nữ, sinh năm 1953

38. T.V.T, Nam, sinh năm 1946

39. T.H.Y, Nữ, sinh năm 2008,

3 bệnh nhân số 37, 38, 39 có địa chỉ ở Thanh Liệt, Thanh Trì sống trong khu vực phong tỏa, ngày 04/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó, sáng nay, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 5 ca đã được cách ly. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.520 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.957 ca.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/trua-5/9-ha-noi-ghi-nhan-them-40-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-c2a14748.html