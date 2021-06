Trưa 10/6, thêm 86 ca COVID-19 trong nước, Hà Nội có 4 ca

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 12:34 PM (GMT+7)

Trưa nay, Bộ Y tế công bố thêm 86 ca mắc COVID-19 trong nước tại 8 tỉnh/thành.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 13:28 10/06/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc10/06/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Trưa 10/6, Việt Nam có 88 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại: Kiên Giang (1), An Giang (1).

86 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (52), TP. Hồ Chí Minh (15), Bắc Ninh (10), Hà Nội (4), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Long An (1). Trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trước đó, sáng nay, Bộ Y tế công bố 66 ca COVID-19 ghi nhận trong nước. Như vậy, trong ngày hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 152 ca mắc mới.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 8.106 ca ghi nhận trong nước và 1.617 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 6.536 ca.

Chi tiết 86 ca ghi nhận trong nước trưa 10/6:

Bắc Giang: 52 ca

52 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

TP.HCM: 15 ca

Trong số 15 ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh có 10 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 5 ca đang điều tra dịch tễ.

Bắc Ninh: 10 ca

Trong số 10 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh có 6 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm.

Hà Nội: 4 ca

4 ca ghi nhận tại TP. Hà NộI đã được cách ly, liên quan đến bệnh nhân 9139.

Hà Tĩnh: 2 ca

2 ca ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh đã được cách ly, liên quan đến bệnh nhân 9117.

Long An: 1 ca

1 ca ở ghi nhận tại tỉnh Long An là nam, 34 tuổi, địa chỉ tại TP. Tân An, tỉnh Long An; đã được cách ly, liên quan đến bệnh nhân 9622.

Lạng Sơn: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn là nam, 6 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của bệnh nhân 8488.

Hải Dương: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương là nam, 63 tuổi, địa chỉ tại phường Hải Tân, TP. Hải Dương, là F1 của bệnh nhân 4836.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Đến nay, số ca tử vong là 55 ca. Số ca điều trị khỏi là 3.636 ca.

Tại TP.HCM nhiều ngày qua tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm không rõ nguồn lây. Đáng chú ý, dịch tại thành phố đã lây nhiễm qua nhiều chu kỳ.

Tại Hà Nội, diễn biến dịch COVID-19 cũng có chiều hướng phức tạp trở lại. Đến nay, thành phố có 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại Đông Anh. Chùm ca bệnh này khởi phát từ người bán rau mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo khẩn tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến làm việc, mua bán, liên quan đến khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh từ ngày 16/5 đến 8/6.

Những người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (TTYT huyện Đông Anh); hoặc số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội 0969.082.115/0949.396.115.

Liên quan đến vắc-xin phòng COVID-19, Bộ Y tế cho biết, sẵn sàng tạo mọi điều kiện hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, địa phương... về thủ tục nhập khẩu vắc-xin.

Tất cả quy trình liên quan cấp phép và nhập khẩu vắc-xin phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế rút gọn tối đa, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…

Nguồn: http://danviet.vn/trua-10-6-them-86-ca-covid-19-trong-nuoc-ha-noi-co-4-ca-50202110612354400.htmNguồn: http://danviet.vn/trua-10-6-them-86-ca-covid-19-trong-nuoc-ha-noi-co-4-ca-50202110612354400.htm