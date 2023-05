"Trở về từ cõi chết", người phụ nữ tìm ân nhân cứu cả nhà 5 người

Ngày 10-5, thiếu tá Trần Văn Thanh - Đội trưởng Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc - Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - cho biết đang tham mưu cho Trưởng Công an huyện làm thủ tục đề xuất Chủ tịch UBND huyện Nam Giang khen thưởng cho anh Lê Văn Hội (36 tuổi; trú thôn Hà Ra, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) vì có hành động dũng cảm cứu nhiều người đuối nước.

Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc - Công an huyện Nam Giang tặng quà cho anh Hội

Trước đó, chiều 3-5, gia đình chị Lê Thị Hương (41 tuổi, trú thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ) đến chơi, tắm tại suối Công Đoàn (xã Mà Cooi, huyện Đông Giang) thì không may đứa con trai 5 tuổi của chị bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu.

Thấy vậy, lần lượt 4 người gồm người dì ruột của chị Hương, vợ chồng chị cùng người cậu lao xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả 5 người cùng bị chìm. Phát hiện sự việc, anh Hội nhanh chóng lao xuống dòng nước sâu cứu vớt, đưa tất cả 5 người trong gia đình chị Hương lên bờ an toàn.

Sau khi được cứu, do quá mệt và hoảng loạn, gia đình chị Hương không kịp hỏi thăm, gửi lời cảm ơn ân nhân. Sau khi hoàn hồn, vợ chồng chị Hương muốn tìm người đã cứu giúp gia đình mình nhưng anh Hội đã rời đi.

Chị Hương viết thư cảm ơn vị anh hùng đã cứu mạng cả gia đình mình

Sau đó, chị Hương tìm hiểu thông tin, hỏi han bạn bè, tìm trên Facebook thì mới biết được người cứu cả gia đình mình chính là anh Hội. Gia đình chị Hương sau đó đã tìm đến nhà cảm ơn anh.

Chị Hương cũng đã viết thư cảm ơn anh Hội, đồng thời gửi đến Công an huyện Nam Giang. Chị gọi anh Hội là "người hùng" và xin các cơ quan ban ngành biểu dương tấm gương dũng cảm của anh. "Tôi và gia đình rất may mắn khi gặp được ân nhân. Tôi thật sự biết ơn và xin các ban ngành biểu dương anh Hội, một tấm gương sáng, một hành động dũng cảm" – chị Hương viết trong thư.

