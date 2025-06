Người giúp nạn nhân vụ bị 'chặt chém' 4,2 triệu/cuốc xe: Nếu sợ tôi đã không giúp

Liên quan đến vụ việc 2 người dân tộc thiểu số bị “chặt chém” 4,2 triệu đồng tiền taxi và 700 nghìn đồng tiền xe ôm, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.

Vụ việc gây bức xúc dư luận. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự mến phục trước hành động của anh Xuân Trường - người đã giúp đỡ các nạn nhân trong vụ việc. Anh Xuân Trường kể lại, khi đi qua ngã tư Nội Bài, anh bắt gặp một nam thanh niên và một phụ nữ dân tộc thiểu số đang thất thểu vác bao tải, dáng vẻ mệt mỏi. Không chút đắn đo, anh dừng xe lại hỏi thăm.

Khi biết họ đang tìm cách về Lào Cai, anh Trường cho đi nhờ ra trạm thu phí. Khi vừa lên xe, người phụ nữ oà khóc kể chuyện bị chặt chém 4,9 triệu tiền xe ôm và taxi.

“Khi biết chuyện, tôi không thể làm ngơ. Họ là người dân tộc thiểu số, xuống Hà Nội vì bệnh tình của người thân, vậy mà lại bị lừa đảo. Tôi đã từng giúp nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một trường hợp khiến mình bức xúc đến như vậy”, anh Trường bày tỏ. Anh Trường đã quay lại vụ việc và chia sẻ lên mạng xã hội.

Anh Xuân Trường - người giúp đỡ hai nạn nhân.

Họ là anh Giàng Hồ (25 tuổi) và người thím, chị Cư Mủa (32 tuổi), cùng quê ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Hai người khăn gói xuống Thủ đô để thăm người thân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do không thông thạo đường sá, họ quyết định tới bến xe Mỹ Đình để bắt chuyến xe khách Trúc Nghiu về quê. Tuy nhiên, thay vì tìm được hành trình an toàn trở về, hai người lại mất số tiền lớn cho những người làm nghề vận tải.

Hai nạn nhân trong vụ việc.

Một người đàn ông tự xưng là đại diện nhà xe thông báo rằng xe đã rời bến, rồi “nhiệt tình” giới thiệu một tài xế xe ôm để chở họ đi đón xe. Không ngờ, chuyến đi sau đó lại trở thành một hành trình lừa đảo, khiến hai nạn nhân hoảng loạn, mệt mỏi và gần như trắng tay.

Anh Xuân Trường cùng nạn nhân trình báo cơ quan công an.

Anh Trường sau đó bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là em trai của tài xế taxi.

Người này nhắn: "Em là em trai của tài xế taxi trong sự việc. Em muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình người bị hại và xin gửi lại 4,9 triệu đồng, nhờ anh chuyển đến gia đình hai em ở Lào Cai kia. Mong anh tạo điều kiện để anh của em đi làm. Cũng do hoàn cảnh làm taxi vất vả...".

Tuy vậy, anh Trường chỉ xem tin nhắn và không trả lời. Anh cho rằng mọi chuyện đã quá muộn, sự việc làm ảnh hưởng đến nhiều người. Anh mong cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng sự việc, làm bài học cho nhiều tài xế nhìn vào.

Đến sáng 16/6, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo về việc bị "chặt chém" gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm tại Hà Nội. Anh Trường cho hay, chiều 15/6, anh đặt xe khách đưa hai người từ Lào Cai xuống Hà Nội. Tới thủ đô, anh đón họ về quán ăn của mình nghỉ, sáng 16/6 đưa đến Công an phường Mỹ Đình 2.

Trước câu hỏi liệu có lo ngại bị trả thù hay liên lụy không, anh Trường thẳng thắn nói: “Nếu sợ, tôi đã không giúp. Cái sai phải bị phanh phui và người tốt thì không thể quay lưng khi thấy người khác gặp nạn”.

Liên quan vụ việc, ngày 16/6, Công an phường Mỹ Đình 2 đã triệu tập tài xế, trong đó có tài xế xe taxi và hai người lái xe ôm. Chiều cùng ngày, công an cũng cho dựng lại hiện trường để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc. Công tác dựng hiện trường hoàn tất vào khoảng 17h20. Sau đó, các nạn nhân và ba người liên quan được đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm việc.