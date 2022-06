Bắt 1 Đội trưởng thu phí làm luật cho xe quá khổ, quá tải vào cao tốc

Cho các xe ôtô quá khổ giới hạn, quá tải trọng được mua vé tham gia giao thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trái quy định, Nguyễn Văn Trường, Đội trưởng Đội Vận hành số 1 thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS), bị bắt.

Ngày 8-6, tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1976, trú tại TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Trường tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, Trường là bị can thứ 18 bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Trạm thu phí IC14 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong đó, có Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, quê ở tỉnh Hưng Yên) là Đội trưởng Đội thu phí tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ tháng 6-2021 đến tháng 3-2022, bị can Nguyễn Văn Trường, nguyên là trưởng phòng Phòng Giám sát nội bộ, nay là Đội trưởng Đội Vận hành số 1 thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) đã cấu kết, bàn bạc với bị can Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo cấp dưới, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cho các xe ôtô quá khổ giới hạn, quá tải trọng được mua vé tham gia giao thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trái quy định, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu các bị can khai nhận, đối với các xe quá khổ, quá tải khi qua trạm thu phí IC14 vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được nhân viên thu phí tại trạm này yêu cầu "làm luật" thêm 100.000 đồng/xe ngoài tiền phí theo quy định. Lái xe quá khổ, quá tải nếu "làm luật" sẽ không bị hạ tải và đo kích thước thùng. Các bị can bắt đầu thu khoản tiền trái quy định này nhằm trục lợi từ tháng 6-2021.

