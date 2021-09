Trận ĐT Việt Nam đấu ĐT Australia tại Mỹ Đình, thời tiết sẽ thế nào?

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 13:40 PM (GMT+7)

Miền Bắc đang bước vào đợt mưa dông diện rộng nên nhiều khả năng thời tiết sẽ ảnh hưởng đến trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Australia trên sân Mỹ Đình.

Miền Bắc bước vào đợt mưa dông lớn trên diện rộng. Ảnh minh hoạ.

19h tối nay, ĐT Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đối thủ là ĐT Australia. Trận đấu được diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh nên hôm nay (7/9), ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ đêm nay (7/9) đến ngày 9/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông.

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Khu vực Hà Nội hôm nay (7/9), có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm nay đến ngày 9/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cơ quan khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của hình thái thời tiết như trên, trong khoảng thời gian từ 17-22h ngày 7/9, khu vực sân vận động Mỹ Đình nhiều khả năng (70-80%) có mưa rào và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên từ nay (7/9) đến ngày 9/9, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

