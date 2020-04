TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về trường hợp Công ty PouYuen

UBND TP.HCM thống nhất quan điểm việc tạm dừng hoạt động sản xuất từ 0h ngày 13-4 đến hết ngày 15-4 của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam là rất cần thiết.

Chiều 11-4, UBND TP.HCM có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

Cụ thể, UBND TP.HCM ghi nhận nỗ lực của Công ty YNHH PouYuen Việt Nam trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam có quy mô khoảng 70.000 lao động, làm việc 3 ca (có ca đêm), hằng ngày trên 800 xe đưa rước công nhân nên không đáp ứng được Chỉ thị số 16 và Công văn số 26C1 của Văn phòng Chính phủ. Tỉ lệ rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 rất cao theo các chỉ số được ban hành tại Quyết định số 1203 ngày 6-4-2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Kết quả chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam là 81% theo kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố ngày 9-4.

Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã đề xuất tạm ngưng hoạt động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam do không đảm bảo an toàn trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có tờ trình ngày 10-4, về tạm ngưng hoạt động sản xuất của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND TP.HCM thấy rằng trường hợp nếu dịch bệnh xảy ra tại đây, hậu quả sẽ vô cùng lớn, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân ở các doanh nghiệp lân cận và 4 tỉnh giáp ranh TP.HCM là Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh.

“UBND TP hết sức quan tâm đến doanh nghiệp, đã cân nhắc, thảo luận rất kỹ, tham vấn ý kiến nhiều cơ quan, đơn vị và thống nhất quan điểm việc tạm dừng hoạt động sản xuất từ 0h ngày 13-4 đến hết ngày 15-4 của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam là rất cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của công nhân và bảo vệ cho chính công ty trước nguy cơ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp”, văn bản UBND TP nêu.

Do đó, UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo để TP.HCM thực hiện.

Ngày 9-4, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo kết quả kiểm tra giám sát việc tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Theo kết quả kiểm tra, giám sát, Công ty PouYuen Việt Nam cũng đã khắc phục được một số nội dung theo góp ý của đoàn kiểm tra nhưng vẫn còn nhiều nội dung công ty chưa thực hiện như: chưa có nước rửa tay nhanh tại mỗi phân xưởng; chưa thực hiện giãn cách tối thiểu 2m; còn tập trung đông người khi lên xuống xe và tụ tập khi xuống xe vào công ty; trên xe đưa rước chưa trang bị dung dịch sát khuẩn nhanh nên công nhân chưa thực hiện rửa tay khi lên xuống xe. Còn tình trạng hội họp đông người, không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc khi ăn và tập trung rất đông người (trên 1.000 người)... Theo Sở Y tế, trong tình hình công nhân quá đông và công ty không thể thực hiện được tất cả các biện pháp phòng, chống dịch thì rủi ro lây nhiễm sẽ rất cao. Từ đó, Sở Y tế đề xuất UBND TP cho công ty tạm dừng hoạt động để khắc phục những vấn đề đoàn kiểm tra nêu ra, tập trung vào các giải pháp chính như: Công ty phải giảm ngay quy mô sản xuất, đảm bảo cho công nhân có được khoảng cách như quy định; bố trí lệch ca để đảm bảo không tập trung đông người; không tổ chức họp tại phân xưởng, nhà máy mà chuyển sang họp trực tuyến. Về ăn uống, công ty cần bố trí hình thức cung cấp suất ăn tại các khu, không tập trung tại nhà ăn nếu không đảm bảo khoảng cách giữa người với người. Về xe chở công nhân, công ty cần tăng cường thêm xe chuyên chở, bố trí giãn thời gian xe ra vào đón công nhân. "Nếu những vấn đề nêu trên Công ty TNHH PouYuen Việt Nam không tổ chức thực hiện được, Sở Y tế đề nghị lãnh đạo TP xem xét việc tạm ngừng sản xuất của công ty để đảm bảo không lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong công nhân và cộng đồng" - Sở Y tế đề xuất.

