TP.HCM tiếp tục kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30/4

Tại cuộc họp giao ban với Thường trực Chính phủ về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã báo cáo tình hình dịch bệnh tại TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Hiện trên địa bàn TP.HCM có 54 ca nhiễm, trong đó khỏi bệnh là 46 người, còn 8 ca đang điều trị.

Trong 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP chỉ tăng thêm 5 ca nhiễm và có 12 ngày không phát hiện ca Covid-19 mới.

"So với 15 ngày trước khi thực hiện Chỉ thị 16, TP.HCM đã giảm 88% ca nhiễm mới. Điều này cho thấy việc thực hiện giãn cách xã hội đã có hiệu quả rõ rệt, bước đầu có những kết quả tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao" - Chủ tịch UBND TP nhìn nhận.

Từ việc thực hiện Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: "Hành động sớm là yếu tố then chốt trong phòng chống dịch. Đây là phản ứng nhanh, quyết liệt để chặn đứng nguồn lây, khoanh vùng và dập dịch".

Hơn nữa, theo Chủ tịch UBND TP.HCM, việc tuân thủ của nhân dân là yếu tố quyết định đến chiến lược phòng chống dịch. Đó là tinh thần đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch; vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tinh thần này có thể so sánh như tinh thần trong thời chiến.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác; nếu lơi lỏng sẽ vỡ trận, xóa đi thành quả mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, nhân dân đã dày công xây dựng trong suốt thời gian vừa qua.

Do đó, để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo an toàn, an tâm và có một chiến thắng cuối cùng, Chủ tịch UBND TP.HCM một lần nữa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 30/4 với tinh thần kiên định, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp trong việc phòng chống dịch.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 13/4, để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 30/4.

