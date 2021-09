TP.HCM tiếp tục giãn cách đến 15-9, đối tượng nào được ra đường?

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 07:30 AM (GMT+7)

TP.HCM cho phép người thân đi chăm sóc cha mẹ già đang ở một mình, bệnh nhân COVID-19 cách ly tại nhà một mình nhưng phải có giấy xác nhận của UBND xã/phường hoặc cơ quan y tế.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn số 2994 tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giấy đi đường của Công an TP đã cấp trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15-9.

Trong đó, các nhóm đối tượng được phép lưu thông và biện pháp kiểm soát, thực hiện theo hướng dẫn của Công an TP tại thông báo số 3416 ngày 6-9.

Theo thông báo của Công an TP.HCM, có 11 nhóm đối tượng được ra đường và các nội dung liên quan đến việc kiểm soát ở nội đô TP.

Công an quận Gò Vấp kiểm soát việc ra đường của người dân. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó là các trường hợp được lưu thông trên đường dưới đây vẫn sẽ phải khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và xuất trình mã QR code cùng với các giấy đi đường, CMND/CCCD, thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành. Cụ thể:

1. Các phương tiện vận tải (xe taxi, xe khách, xe chở công nhân…) được cấp mã QR code được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian cấp phép: Không kiểm tra giấy đi đường.

2. Các xe tải hoặc bán tải vận chuyển sách, vở học sinh có giấy tờ chứng minh vận chuyển sách, vở cho trường học, cơ sở giáo dục (có hoá đơn, hợp đồng mua hàng với các trường, cơ quan giáo dục).

3. Xe chở nhân viên cơ quan, doanh nghiệp không được cấp mã QR code phải có: 1 người ngồi trên xe phải có giấy đi đường theo quy định; còn người ngồi trên xe phải có giấy tờ chứng minh cùng cơ quan, công ty, doanh nghiệp. Số người trên xe không vượt quá ½ số chỗ ngồi đối với xe từ 12 chỗ trở lên.

4. Xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu chưa có mã QR code: có giấy đi đường tạm thời do PC08 in, ký cấp giấy (uỷ quyền cho tổ trưởng chốt kiểm soát thực hiện) được lưu thông qua chốt ra vào TP trong khoảng thời gian được cấp ghi trong giấy để giao nhận hàng hoá và đi qua TP.

Giấy đi đường tạm thời được cấp tại các chốt, trạm kiểm soát đi vào TP khi có đủ điều kiện: kiểm tra mã QR code khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an theo hướng dẫn mục số 13, giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, giấy tờ liên quan.

5. Các nhóm đối tượng lưu thông (CBCNVC, người lao động, hỗ trợ phòng chống dịch, tình nguyện viên, thiện nguyện viên…) phải có giấy đi đường do Công an cấp. Trong đó, giấy do công an phường, xã cấp chỉ đi trong quận, huyện; Giấy đi đường do Phòng PC08 cấp được sử dụng hai dấu mộc tròn của Phòng PC08: dấu to và dấu nhỏ (dùng trong đăng kí phương tiện).

Về đồng phục: Cán bộ công nhân viên chức các sở, ngành có đồng phục; công nhân dịch vụ công ích mặc đồng phục ngành; các sở, ngành không có đồng phục thì mặc áo nhận diện do TP cấp.

6. Shipper giao hàng (sử dụng ứng dụng công nghệ): Chỉ được hoạt động trong địa bàn của một quận, huyện, TP Thủ Đức và có nhận diện theo quy định.

Riêng nhân viên giao hàng của Lazada, Shopee… cho phép lưu thông đến kho hàng gần nhất của hãng để nhận hàng và chỉ giao hàng trong phạm vi một quận, huyện, TP Thủ Đức được phép.

Các shipper còn phải có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định. Cụ thể xét nghiệm âm tính trong ngày đối với 8 quận huyện gồm TP Thủ Đức, quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn; thời gian hai ngày đối với các địa bàn còn lại.

7. Đối tượng không cần giấy đi đường:

- Người đi tiêm vaccine: Có tin nhắn hoặc giấy mời, kèm CMND/CCCD.

- Người dân từ nhà ra UBND cấp xã hoặc cơ quan y tế để xin giấy xác nhận; đại diện cơ quan, doanh nghiệp đi nộp, nhận, đổi giấy đi đường tại các sở, ngành, PC08, UBND cấp huyện, cấp xã có mang theo hồ sơ xin cấp giấy đi đường hoặc có cơ sở chứng minh nội dung hẹn nhận, đổi, cấp giấy đi đường mới của cơ quan cấp giấy đi đường, di chuyển trên lộ trình phù hợp.

- Người có vé máy bay di chuyển ra sân bay (kèm một người chở và một phương tiện, người chở chụp lại vé máy bay, giấy tờ liên quan để di chuyển từ sân bay về lại nhà).

- Lực lượng y tế: Có thẻ y tế, thẻ sinh viên ngành Y hoặc giấy đi đường do Thủ trưởng đơn vị (Sở Y tế, các cơ sở y tế có quyết định thành lập) cấp; Nhân viên nhà thuốc có giấy tờ chứng minh chuyên môn dược và chúng minh về nơi làm việc (mặc đồ bảo hộ y tế hoặc quần áo y tế khi di chuyển trên trường).

- Người đi xét nghiệm COVID-10 có giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp sau: Người có hộ chiếu, giấy tờ chứng minh chuẩn bị đi du học (trong vòng 3 ngày); người có vé máy bay đi nước ngoài và các tỉnh khác cần xét nghiệm âm tính COVID-19 (có vé máy bay trong vòng 3 ngày), tài xế xe ô tô đi xét nghiệm để làm giấy tờ xin cấp mã QR code đối với xe ô tô chở hàng thuộc diện được phép hoạt động.

Tất cả phải có lộ trình di chuyển từ nhà đến nơi xét nghiệm phù hợp.

- Các cá nhân, phương tiện chở oxy, thuốc men, vật tư thiết bị y tế… phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, khi có các giấy tờ chứng minh như Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng vận chuyển hàng hoá…

- Nhân viên vận chuyển Gas cho phép lưu thông trong phường hoặc phường liền kề với yêu cầu: Chở theo bình gas (loại 12 kg trở lên) và giấy bán hàng thể hiện địa chỉ giao hàng và địa chỉ cửa hàng.

- Nhân viên vệ sinh môi trường và nhân viên vệ sinh môi trường thu gom rác dân lập được phép di chuyển khi lưu thông đảm bảo các yêu cầu: mặc áo phản quang của nhân viên môi trường (đối với nhân viên vệ sinh môi trường dân lập không buộc phải đồng phục chuẩn theo công nhân ngành vệ sinh môi trường nhà nước) và có giấy tờ chứng minh về địa điểm thu gom rác phù hợp với nơi ở và tuyến đường di chuyển, hoặc đi cùng xe chở rác.

Đối với nhân viên công ty vệ sinh môi trường: thời gian được phép lưu thông trước 60 phút vào ca theo lịch làm việc và sau 60 phút khi hết ca làm việc căn cư vào lịch phân ca cụ thể của công ty.

- Người có quan hệ với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện: số lượng 1 người, có cơ sở chứng minh quan hệ với bệnh nhân, di chuyển phù hợp tuyến đường từ nhà đến bệnh viện.

- Thành viên tổ bay hàng không (phi công, tiếp viên…) yêu cầu: mặc đồng phục, đeo thẻ ngành của hãng và có lịch bay cụ thể, được di chuyển từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại tại thời điểm có chuyến bay.

- Các phi công thực hiện chuyến bay huấn luyện, kiểm tra định kỳ tại 3 trung tâm huấn luyện bay, yêu cầu: mặc đồng phục, đeo thẻ ngành của hãng hàng không và có lịch huấn luyện cụ thể, được di chuyển từ nhà đến nơi huấn luyện và ngược lại trước và sau ca huấn luyện 60 phút.

- Nhân viên các đơn vụ cung cấp dịch vụ hàng không đang thực hiện làm việc '3 tại chỗ’ tại sân bay Tân Sơn Nhất được di chuyển thay ca làm việc từ 12-14 giờ hàng ngày.

- Người thân đi chăm sóc cha mẹ già đang ở một mình, bệnh nhân COVID-19 cách ly tại nhà một mình: có giấy xác nhận của UBND xã/ phường hoặc cơ quan y tế. Các chốt ghi sổ trực theo dõi để báo về địa phương xác minh.

8. Đối với lực lượng công an, quân sự: Phương tiện và cán bộ chiến sĩ mặc quân phục được phép di chuyển trên toàn TP để thực thi công vụ. Lực lượng thường phục phải có giấy giới thiệu hoặc giấy phân công công tác của Thủ trưởng đơn vị hoặc thẻ ngành hoặc giấy đi đường.

9. Giấy đi đường do Sở Ngoại vụ cấp vẫn được sử dụng (mã 7A, 7B).

10. Ưu tiên xe của công an, quân sự, y tế và các xe được Phòng PC08 cấp phù hiệu nhận diện.

11. Thời gian 18 giờ đến 6 giờ tạo điều kiện lưu thông cho: Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; ngành hàng không, sân bay; hoa tiêu hàng hải; vệ sinh môi trường đô thị; lực lượng xử lý sự cố khẩn cấp về điện, nước, hệ thống thông tin, hạ tầng giao thông….

Những trường hợp trên yêu cầu: Giấy đi đường + Giấy xác nhận phân công công tác vào khung giờ này.

Yêu cầu kiểm soát và thời hạn giấy đi đường: - Tổ trưởng tổ công tác tại chốt kiểm soát căn cứ tình hình thực tế để tổ chức kiểm soát, kiểm tra phương tiện không để ùn tắc, dồn ứ tại các chốt. - Giấy đi đường phải ghi đầy đủ thông tin, nếu thấy không ghi đầy đủ thì bổ sung ngay, nếu có dấu hiệu tẩy xoá thì làm rõ, thu hồi. - Kiểm tra đối chiếu đối tượng cấp giấy, mục đích sử dụng giấy và người lưu thông có giấy đi đường để thu hồi giấy với trường hợp cấp sai đối tượng, mục đích, tập hợp báo cáo kịp thời về Công an TP. - Các giấy đi đường đã cấp có ghi thời hạn đến ngày 6-9 được kéo dài thời hạn hiệu lực của giấy đi đường theo quy định giãn cách của UBND TP. Công an TP.HCM

