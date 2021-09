Dịch COVID-19 tại TP.HCM: Dùng "mắt thần" kiểm tra giấy đi đường

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 21:10 PM (GMT+7)

Những camera có khả năng quét mã QR được mệnh danh như "mắt thần", chỉ mất vài giây để kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 22:09 08/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +12.663 559.346 14.090 424 1 TP.HCM +7.308 273.154 11.075 268 2 Bình Dương +3.172 141.765 1.210 34 3 Đồng Nai +814 31.179 263 11 4 Long An +372 26.804 321 8 5 Tiền Giang +171 11.159 309 7 6 Cần Thơ +83 4.541 80 0 7 Đồng Tháp +62 7.650 170 2 8 Bình Phước +61 775 6 0 9 Quảng Bình +53 995 0 0 10 Tây Ninh +52 5.922 107 89 11 Khánh Hòa +48 7.062 86 1 12 An Giang +46 2.429 7 0 13 Kiên Giang +43 2.631 15 0 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +42 3.780 35 0 15 Nghệ An +42 1.744 5 0 16 Hà Nội +40 3.893 52 0 17 Đà Nẵng +30 4.715 48 0 18 Đắk Nông +28 384 0 0 19 Bình Định +27 805 10 0 20 Bình Thuận +26 2.710 27 0 21 Đắk Lắk +24 1.295 7 0 22 Quảng Ngãi +19 857 0 0 23 Phú Yên +19 2.826 32 0 24 Bạc Liêu +18 207 0 0 25 Sóc Trăng +13 971 24 0 26 Trà Vinh +11 1.407 14 1 27 Thừa Thiên Huế +9 734 11 0 28 Bến Tre +6 1.800 65 1 29 Cà Mau +5 194 2 0 30 Bắc Ninh +5 1.886 14 0 31 Gia Lai +3 518 0 0 32 Quảng Nam +2 497 4 0 33 Sơn La +2 232 0 0 34 Ninh Thuận +2 741 7 0 35 Hậu Giang +1 460 2 0 36 Hà Tĩnh +1 445 3 0 37 Lạng Sơn +1 212 1 0 38 Thái Bình +1 76 0 0 39 Hưng Yên +1 279 1 0 40 Hà Giang 0 28 0 0 41 Thái Nguyên 0 15 0 0 42 Điện Biên 0 61 0 0 43 Phú Thọ 0 22 0 0 44 Hòa Bình 0 16 0 0 45 Quảng Ninh 0 8 0 0 46 Yên Bái 0 3 0 0 47 Nam Định 0 52 1 0 48 Bắc Kạn 0 5 0 0 49 Lai Châu 0 1 0 0 50 Tuyên Quang 0 2 0 0 51 Lào Cai 0 102 0 0 52 Lâm Đồng 0 259 0 0 53 Thanh Hóa 0 355 1 0 54 Quảng Trị 0 137 1 0 55 Vĩnh Long 0 2.114 56 2 56 Kon Tum 0 27 0 0 57 Bắc Giang 0 5.822 14 0 58 Hải Dương 0 167 1 0 59 Hà Nam 0 77 0 0 60 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 61 Ninh Bình 0 79 0 0 62 Hải Phòng 0 27 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 08/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 24.117.134 Số mũi tiêm hôm qua 922.971

Tính từ 17h ngày 7/9 đến 17h ngày 8/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.308 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM, giảm 2 ca so với hôm qua. Như vậy, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay), TP.HCM đã có tổng cộng 273.154 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố.

Biểu đồ thể hiện sự tăng, giảm số ca nhiễm COVID-19 theo từng ngày, từ ngày 9/7 đến ngày 8/9

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết thêm, TP.HCM đang điều trị 40.762 bệnh nhân, trong đó có 2.878 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.697 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tổng số bệnh nhân xuất viện và tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay tương ứng là 137.208 và 11.206 trường hợp.

Trong 2 ngày qua, TP.HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) lắp đặt 100 camera đọc mã QR tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian quét mã QR của camera chỉ mất từ 2 - 5 giây, sau đó hệ thống của C06 sẽ tự động kiểm tra lại thông tin, giấy tờ của công dân.

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, giải pháp này sẽ mang lại nhiều lợi ích như nhanh chóng trong việc kiểm soát tại các chốt, tránh ùn ứ; hạn chế tiếp xúc; kịp thời xác định nhân thân người lưu thông; ngăn chặn kịp thời F0 vi phạm quy định về giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, trong cuộc họp chiều 8/9, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu (Công an TP.HCM) cho biết, do ngày 8/9 là ngày đầu triển khai đồng loạt 78/100 điểm theo kế hoạch nên các thao tác còn tồn tại một số bất cập.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về công tác kiểm tra, giám giát tại chốt kiểm soát. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM)

Theo đại diện Công an TP.HCM, với các chốt kiểm soát lưu lượng động, đơn vị sẽ bố trí thêm 2 - 3 đầu quét để tăng tốc độ xử lý, tránh người dân phải chờ đợi dẫn đến ùn ứ. Đồng thời, Công an TP.HCM đã hướng dẫn công an các đơn vị phân luồng ô tô và xe máy.

Với một số đơn vị đang tận dụng thiết bị sẵn có, TP.HCM đã cấp thêm USB 4G để tăng tốc độ đường truyền, giúp xử lý nhanh hơn việc quét mã. Cùng đó, giữa các chốt kiểm soát sẽ trao đổi kinh nghiệm cách làm hay để các đơn vị học hỏi lẫn nhau.

Hiện, TP.HCM cũng đang chuẩn bị các chiến lược để trở lại “bình thường mới” với mũi tiến công quan trọng là vắc-xin + thuốc + ý thức. Bên cạnh những nỗ lực của ngành y tế trong công tác xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng vắc-xin, HCDC kêu gọi người dân hãy cùng nhau nâng cao ý thức trong việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giãn cách giữa người với người, các quy định cách ly tại nhà và dùng thuốc đúng cách.

Đồng thời, HCDC khuyến nghị người dân thường xuyên theo dõi thông tin tiêm chủng trên địa bàn quận/huyện, phường/xã và tham gia tiêm chủng ngay khi đến lượt.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/dich-covid-19-tai-tphcm-dung-34mat-than34-kiem-tra-giay-di-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/dich-covid-19-tai-tphcm-dung-34mat-than34-kiem-tra-giay-di-duong-c2a15009.html