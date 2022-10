TP.HCM sẽ triển khai thu phí đậu ô tô dưới lòng đường qua thẻ ETC

App My Parking gây phiền hà, khó chịu cho người sử dụng, còn phụ thuộc vào ý thức của chủ phương tiện, vì vậy đơn vị thu phí đề xuất thu phí qua thẻ ETC.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về phương án quản lý và tổ chức hoạt động hướng dẫn sử dụng tạm thời lòng đường dành cho ô tô có thu phí.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đã đề nghị sử dụng giải pháp công nghệ tài khoản giao thông thu phí ETC vào công tác quản lý và tổ chức hoạt động thu phí.

TP.HCM sẽ triển khai thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo hình thức ETC. Ảnh: ĐT.

Về vấn đề này, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã giao Sở GTVT TP.HCM chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị theo đúng thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM giải quyết kịp thời.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (đơn vị thu phí) cho rằng hiện TP.HCM đang sử dụng phần mềm My Parking để thu phí đậu xe dưới lòng đường.

Tuy nhiên, qua thời gian triển khai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng so với thực tế tại hiện trường khi người dân đến đỗ xe và cài đặt qua app đã xảy ra nhiều lỗi, thao tác mất nhiều thời gian khi cài đặt.

Đơn vị thu phí cho rằng app My Parking gây phiền hà, khó chịu cho người sử dụng, còn phụ thuộc vào ý thức của chủ phương tiện. Bên cạnh đó, công tác nhân viên thu phí cũng gặp nhiều khó khăn do kết nối với hệ thống 3G/4G...

Hiện đơn vị thu phí đã phối với với Công ty TNHH thu phí tự động VETC để hợp tác triển khai thu phí đỗ xe ô tô có trên địa bàn TP bằng giải pháp công nghệ là tài khoản giao thông thu phí ETC.

Từ đó, nhằm tạo ra thuận lợi trong việc thu phí, tổ chức hoạt động hướng dẫn sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô có thu phí trên địa bàn TP có hiệu quả.

Quy trình thu phí bằng hình thức ETC sẽ thực hiện các bước như sau: Nhân viên dùng thiết bị cầm tay quét thẻ vào bãi đậu, hệ thống sẽ trừ tiền trong tài khoản chủ xe.

Trường hợp ô tô chưa có tài khoản nhưng muốn đỗ xe, nhân viên sẽ thông báo đơn vị thu phí đến dán thẻ hoặc hướng dẫn đến địa điểm mở tài khoản. Đặc biệt, ứng dụng ETC có thể cài đặt trên thiết bị di động, cho phép nạp tiền, kiểm tra giao dịch, theo dõi tài khoản giao thông.

Hiện nay, đa phần các ô tô hiện nay đều có dán thẻ ETC do hai đơn vị cung cấp là VETC (do Tasco góp vốn) và VDTC (thuộc Viettel). Hình thức thanh toán này đã áp dụng ở các trạm BOT và phát huy hiệu quả.

