TP.HCM sắp có phố đi bộ, ẩm thực đêm không rượu, bia!

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 13:13 PM (GMT+7)

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch UBND quận 10 - TP.HCM, cho hay phố đi bộ, ẩm thực đêm dự kiến tổ chức vận hành vào tháng 9-2020 với nguồn vốn xã hội hóa.

UBND quận 10 – TP.HCM vừa cho biết quận này sẽ tổ chức phố đi bộ, ẩm thực đêm trước khu vực chợ Nguyễn Tri Phương (khu vực xung quanh Kỳ đài Quang Trung, đường Nguyễn Lâm, phường 6).

Mục đích tổ chức của quận 10 là nhằm xây dựng khu phố ẩm thực, mua sắm, đi bộ. Đồng thời tạo nơi buôn bán sạch đẹp, văn minh, an toàn thực phẩm; không gian thư giãn, giải trí dành cho người dân và du khách. Qua đó tạo điểm nhấn, điểm đến về văn hóa và du lịch quận 10.

Việc tổ chức phố đi bộ, ẩm thực đêm cũng tạo việc làm cho một số bộ phận dân cư, tiểu thương trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận 10 Vũ Anh Khoa cho biết phố đi bộ, ẩm thực về đêm ở quận 10 là mô hình rất mới

Theo Chủ tịch UBND quận 10, địa phương này xác định tổ chức phố đi bộ, ẩm thực về đêm nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, không bát nháo, đồng thời phải đảm bảo về an toàn thực phẩm.

Do đó, phố đi bộ, ẩm thực này chỉ kinh doanh các mặt hàng thức ăn nhanh, giải khát; sản phẩm quà lưu niệm, đồ thủ công, quần áo…; không kinh doanh thức uống có cồn và thực phẩm tươi sống. "Đây là mô hình rất mới, chỉ ăn uống, mua sắm, chứ không có rượu bia" – ông Vũ Anh Khoa nói.

Theo ông Vũ Anh Khoa, việc triển khai thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng quận 10 sẽ tổ chức làm sao đảm bảo được các mục tiêu về ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Dự kiến, phố đi bộ sẽ có 48 gian hàng, hoạt động từ 18 - 23 giờ hàng ngày.

Trong tháng 6, quận 10 sẽ triển khai cho các hộ đăng ký kinh doanh tại UBND TP.

Đến tháng 7, UBND quận 10 tổ chức xét duyệt và công khai các hộ, cơ sở, doanh nghiệp... đăng ký kinh doanh tại phố đi bộ, sau đó quận sẽ tổ chức triển khai thi công và vận hành phố đi bộ vào tháng 9.

Khi phố đi bộ, ẩm thực đi vào hoạt động, quận sẽ phân luồng và hạn chế xe lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Lâm (từ ngã tu Nguyễn Lâm – Bà Hạt đến Nguyễn Lâm – Nhật Tảo) từ 17 giờ 30 đến 23 giờ hàng ngày.

