TP.HCM: Phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP.HCM: Phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 20:56 PM (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay từ ngày 5/8, thành phố sẽ tiến hành xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều nay (3/8), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện nhiều người dân trên địa bàn thành phố vẫn còn tụ tập nơi đông người, không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Từ ngày 5/8, thành phố sẽ xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng

“Bắt đầu từ ngày 5/8/2020, tiến hành xử phạt hành chính hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đồng thời thông tin địa điểm bán khẩu trang, nước sát khuẩn đến từng khu phố, ấp, tổ dân phố. Trường hợp nào khan hiếm hàng, tăng giá phải báo cáo ngay cho Sở Công thương, ông Phong nói.

Ông Phong cũng yêu cầu lãnh đạo các quận huyện không được lơ là trong công tác phòng chống dịch. Bệnh cạnh đó, tăng cường triển khai các biện pháp tuyên truyền cho người dân theo hướng dẫn của ngành y tế. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh thêm, lãnh đạo các quận huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu để người cách ly trốn ra ngoài.

Quang cảnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 3/8.

Cũng tại buổi họp, đại tá Trần Đức Tài – Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết thời gian qua công an đã phát hiện 114 trường hợp nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly tập trung. Trong số này, công an phát hiện 1 người quốc tịch Trung Quốc tổ chức đưa nhóm người Trung Quốc từ Đà Nẵng vào TP.HCM và có 1 người TP.HCM tham gia đường dây này. Ông Tài cho hay cần khởi tố, đưa ra xét xử những đới tượng này nếu đã đủ chứng cứ. Tới đây, công an sẽ tăng cường kiểm tra tạm trú tạm vắng.

