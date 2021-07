TP.HCM: F0 tăng kỷ lục trong ngày thứ 18 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Ngày 26/7 là ngày thứ 18 TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, và là ngày thứ 3 siết chặt hơn với những biện pháp bổ sung trong giai đoạn mới.

Sau một ngày ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 (F0) mới giảm so với hôm trước, đến hôm nay (ngày 26/7), số ca nhiễm mới tại TP.HCM bất ngờ tăng trở lại với kỷ lục 5.997 F0. Con số này cao hơn 1.442 ca so với hôm trước (ngày 25/7), và cao hơn 601 ca so với kỷ lục trước đó (ngày 24/7).

Như vậy, sau 18 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, số ca nhiễm COVID-19 mới tại TP.HCM chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Song với việc thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường một số biện pháp siết chặt, TP.HCM đang cho thấy nỗ lực tách F0 ra khỏi cộng đồng, tích cực điều trị để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

Trước đó, TP.HCM đã thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 đến hết ngày 23/7 theo Công văn 2279/UBND-VX của UBND TP.HCM. Sau 15 ngày này, TP.HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 24/7 đến hết ngày 1/8 (theo Công văn 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ) và tăng cường thêm một số biện pháp siết chặt.

Ngày 26/7 là ngày thứ 3 TP.HCM siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn Thành phố. Theo chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM, mọi người dân trên địa bàn TP.HCM được yêu cầu hạn chế ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h - 6h hằng ngày (từ ngày 26/7 - 1/8), trừ một số trường hợp:

- Cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

- Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả công tác phát hành báo.

- Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị: Xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

- Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của TP.HCM.

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát với chủng virus Delta diễn biến nhanh, khó lường. Hơn lúc nào hết, TP.HCM mong muốn nhận được sự hợp tác, đồng hành của người dân trong việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và triệt để thực hiện giãn cách giữa nhà với nhà, giữa người với người, nhất là tại các khu cách ly, khu phong tỏa.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 26/7) - Tổng số liều đã nhập: 14.197.100 - Tổng số liều đã tiêm: 4.613.491 - Số liều tiêm mũi 1: 4.223.628 - Số liều tiêm mũi 2: 389.863

