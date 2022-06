TP.HCM dự kiến hoàn thành 19 dự án chống ngập trong năm 2022

Theo Sở Xây dựng TP, nguyên nhân gây ngập chủ yếu là do cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều. Khi đỉnh triều cao nhất xuất hiện đạt (+1,65 m đo tại trạm Phú An, +1,61 m đo tại trạm Nhà Bè), các tuyến đường bị ngập do triều chạy song song với các nhánh sông, rạch, triều dâng cao tràn qua bó vỉa, xâm nhập lên mặt đường gây ngập. Các tuyến đường có hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. Các tuyến đường có cao trình trũng thấp thuộc phạm vi lưu vực dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” (dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng).