TP HCM: Tính toán giãn dân ở những nơi điều kiện sống không bảo đảm

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 11:24 AM (GMT+7)

TP HCM nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở xã hội, giãn dân tại các khu vực có điều kiện sống không bảo đảm.

Sáng 14-10, Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 9 đã diễn ra với sự chủ trì Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP HCM, Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình đã báo cáo dự thảo Tờ trình về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 9 khai mạc sáng 14-10

Xây dựng cơ chế khuyến khích nhà ở xã hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, có việc tiếp tục đổi mới phương thức, triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 thông qua các chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp trên từng lĩnh vực.

Cùng với đó, TP HCM sẽ triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả. TP HCM sẽ triển khai mở cửa từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho hay thành phố sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế, như triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án đầu tư công, thúc đẩy các dự án đầu tư tư nhân, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Chủ động cập nhật các kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với từng giai đoạn, diễn biến của dịch bệnh. Tập trung triển khai các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; phấn đấu đạt trên 90% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021.

Đồng thời tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040; hoàn thành việc xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn, chất lượng tốt, phù hợp trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, chú trọng cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích việc xây dựng nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, giãn dân tại các khu vực có điều kiện sống không bảo đảm.

TP HCM cũng đẩy nhanh tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm của thành phố như: dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1); dự án Metro số 1, Metro số 2, dự án Lotte; cầu Thủ Thiêm 2; Dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City)...

Trong khó khăn vẫn có điểm sáng

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình nhìn nhận tác động của đợt dịch lần thứ tư phản ánh rõ trong bức tranh kinh tế của thành phố.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố 6 tháng tăng 5,66% so với cùng kỳ. Tuy nhiên đến quý 3 là thời gian thành phố thực hiện triệt để giãn cách xã hội, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh, giảm 24,39% so với cùng kỳ.

Tác động sụt giảm của quý 3 đã làm cho các lĩnh vực kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2021 giảm sâu, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt 636.306 tỉ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 2,3%).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội liên tục trong thời gian dài đã tác động đến toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội, dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế giảm sâu.

"Công tác kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, tâm lý của người dân, sức chịu đựng của doanh nghiệp" – ông Lê Hòa Bình nhìn nhận.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, chỉ tiêu 9 tháng đầu năm vẫn cơ bản hoàn thành và là điểm sáng đáng ghi nhận.

Đó là tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 75% dự toán, tăng 7,96% so với cùng kỳ. Các dịch vụ ngân hàng đều duy trì hoạt động và tăng trưởng, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3.045.000 tỉ đồng, tăng 4,71% so với cuối năm 2020. Giá trị sản xuất tại Khu công nghệ cao thành phố ước đạt 16,215 tỷ USD tăng 12,51% so với cùng kỳ...

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết đối với 20 chỉ tiêu chủ yếu với 29 chỉ tiêu thành phần theo Nghị quyết 89/2020 của HĐND TP HCM, thành phố dự kiến hoàn thành 11/29 chỉ tiêu, dự kiến chưa hoàn thành 13/29 chỉ tiêu; chưa đủ cơ sở tính toán được 5/29 chỉ tiêu.

Đối với Chương trình công tác năm 2021, đến nay thành phố đã hoàn thành 57/174 nội dung, nhiều nội dung phải tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian thực hiện cho phù hợp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến tỷ lệ nội dung trễ hạn còn ở mức cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, hiện nay thành phố đang tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của TP Thủ Đức; triển khai xây dựng Đề án phân cấp, ủy quyền cho TP Thủ Đức; xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Thủ Đức...

Trên 72% người dân từ 18 tuổi được tiêm mũi 2 Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cho biết kể từ khi làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, thành phố nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình và trách nhiệm của các địa phương trong cả nước. Đến nay, công tác phòng, chống dịch của thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, hệ thống y tế được củng cố; số ca nhiễm mới, nhập viện, chuyển nặng và tử vong có xu hướng giảm; tỷ lệ tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 98% được tiêm mũi 1 và trên 72% được tiêm mũi 2; ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch được nâng cao; công tác an sinh xã hội, cung ứng lương thực, thực phẩm được đảm bảo; Trong những ngày đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Chủ tịch UBND TP HCM đã góp phần tạo tinh thần phấn khởi cho người dân, các doanh nghiệp và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Số ca mắc mới giảm mạnh, số ca nhập viện hàng ngày đã thấp hơn số ca được xuất viện; số ca tử vong liên tục giảm, bình quân dưới 100 ca/ngày; các chốt kiểm soát nội thành đã được tháo gỡ, lưu thông thuận lợi; chủ động phối hợp với các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân trên địa bàn có nhu cầu về các địa phương và quay trở lại thành phố.

