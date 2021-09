TP HCM: Sau ngày 30-9, người nào ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị xử lý

Trước đó, tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP sáng 30-9, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình đã công bố Chỉ thị của UBND TP về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, sau ngày 30-9, TP HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". TP HCM bỏ giấy đi đường, người dân có thể đi lại nhưng không được tự ý ra khỏi thành phố. Người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vắc-xin (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động). Trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau: F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu. TP HCM cũng dở bỏ các chốt nội đô nhưng vẫn tiếp tục duy trì 51 chốt, gồm 12 chốt chính và 39 chốt phụ giáp ranh với các tỉnh để kiểm soát ra vào của thành phố. Các chốt kiểm soát này tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực. Nhiều ngành nghề kinh doanh, sản xuất dịch vụ, sinh hoạt xã hội cũng được hoạt động trở lại.